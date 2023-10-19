شاهد أساطير العقارات فى اليابان يزورون المتحف المصرى الكبير

(MENAFN
- Youm7) استقبل اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة مجموعة من كبار المستثمرين بدولة اليابان وعلى رأسهم كانازاوا كيوكيو مالك شركة تايتان كابيتال اليابانية والملقب بأسطورة العقارات باليابان، والسيد نيوا كيشيرو المدير التنفيذى للشركة وخبير التطوير العقارى فى اليابان، وكانازاوا ماو عضو مجلس إدارة الشركة التى تضم 15 شركة متنوعة بين مطورين عقاريين وبنوك وشركات متخصصة فى إدارة الفندقة ومنشآت الضيافة لبحث سبل الاستثمار الممكنة فى المنطقة المحيطة وداخل المتحف المصرى الكبير.
جاء التحالف إلى مصر من أجل البحث عن فرص الاستثمار فى مختلف المجالات فى العاصمة الإدارية الجديدة وأماكن أخرى للاستثمار بمصر.
وخلال اللقاء استعرض اللواء عاطف مفتاح مكونات المتحف المصرى الكبير، وما آلت إليه آخر التطورات بالمنطقة المحيطة ورؤية الدولة فى تطوير المنطقة لتكون عاصمة مصر السياحية، وتحقيق ربط المتحف المصرى الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات بممشى سياحى (رحلة عبر الزمن من الماضى الى الحاضر ).
كما قام الوفد بجولة تفقدية داخل المتحف، وأثنى الوفد على الجهود المبذولة لانجاز هذا الصرح العظيم والذى يتيح فرص استثمار كبيرة.
كما أعرب السيد كانازاوا كيوكيو عن رغبته فى إقامة حفل عالمى داخل المتحف المصرى الكبير يضم رموز دولية وعالمية.
وفى نهاية اللقاء أبلغ كانازاوا كيوكيو عن رغبتة بالسماح لزيارة المتحف مرة أخرى بصحبة عدد كبير من
كبار رجال الاعمال اليابانين لبحث المزيد من سبل التعاون والاستثمار فى المنطقة المحيطة و داخل المتحف المصرى الكبير.
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