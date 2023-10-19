شاهد أساطير العقارات فى اليابان يزورون المتحف المصرى الكبير

MENAFN - Youm7) استقبل اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة مجموعة من كبار المستثمرين بدولة اليابان وعلى رأسهم كانازاوا كيوكيو مالك شركة تايتان كابيتال اليابانية والملقب بأسطورة العقارات باليابان، والسيد نيوا كيشيرو المدير التنفيذى للشركة وخبير التطوير العقارى فى اليابان، وكانازاوا ماو عضو مجلس إدارة الشركة التى تضم 15 شركة متنوعة بين مطورين عقاريين وبنوك وشركات متخصصة فى إدارة الفندقة ومنشآت الضيافة لبحث سبل الاستثمار الممكنة فى المنطقة المحيطة وداخل المتحف المصرى الكبير.

جاء التحالف إلى مصر من أجل البحث عن فرص الاستثمار فى مختلف المجالات فى العاصمة الإدارية الجديدة وأماكن أخرى للاستثمار بمصر.

وخلال اللقاء استعرض اللواء عاطف مفتاح مكونات المتحف المصرى الكبير، وما آلت إليه آخر التطورات بالمنطقة المحيطة ورؤية الدولة فى تطوير المنطقة لتكون عاصمة مصر السياحية، وتحقيق ربط المتحف المصرى الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات بممشى سياحى (رحلة عبر الزمن من الماضى الى الحاضر ).

كما قام الوفد بجولة تفقدية داخل المتحف، وأثنى الوفد على الجهود المبذولة لانجاز هذا الصرح العظيم والذى يتيح فرص استثمار كبيرة.

كما أعرب السيد كانازاوا كيوكيو عن رغبته فى إقامة حفل عالمى داخل المتحف المصرى الكبير يضم رموز دولية وعالمية.

وفى نهاية اللقاء أبلغ كانازاوا كيوكيو عن رغبتة بالسماح لزيارة المتحف مرة أخرى بصحبة عدد كبير من

كبار رجال الاعمال اليابانين لبحث المزيد من سبل التعاون والاستثمار فى المنطقة المحيطة و داخل المتحف المصرى الكبير.