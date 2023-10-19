الثقافة تشارك فى فعاليات معرض الخزف الدولى بالصين.. صور

MENAFN - Youm7) يشارك الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ممثلاً عن وزارة الثقافة المصرية فى فعاليات الدورة العشرين لمعرض الخزف الدولى فى الفترة من 18 حتى 22 أكتوبر الجارى، والذى تنظمه بلدية جينجدهتشين بجمهوريةالصين الشعبية، وكان الدكتور قانوش قد تلقى دعوة رسمية من محافظ بلدية جينجدهتشين والوزير المستشار الثقافي لسفارة الصين لدى مصر ومدير عام المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

مصر تشارك فى فعاليات الصين





مصر تشارك فى فعاليات الصين





مصر تشارك فى فعاليات الصين

وخلال كلمته في افتتاح الحدث قال الدكتور وليد قانوش "أشارك معكم الليلة بصفتين الأولى ممثلاً عن وزارة الثقافة المصرية نائباً عن وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ، والثانية بصفتي رئيساً لقطاع الفنون التشكيلية المؤسسة الراعية لكل الفنانين التشكيليين المصريين، لذا يشرفني أن أنقل القائمين والمنظمين ولجميع الفنانين أسمى رسائل الود والتقدير من من وزيرة الثقافة التي تؤكد من خلالها اعتزازها بالعلاقات الثقافية المتميزة بين البلدين في كافة المجالات وهي علاقات راسخة ومتينة وتاريخية".

وأضاف وليد قانوش "أمسية الليلة تؤكد أن لغة الفنون هي اللغة الوحيدة التي اتفق عليها الوجدان والضمير الإنساني ولا تحتاج إلى وسيط فهي من القلب إلى القلب ومفرداتها يفهمها كل إنسان متحضر مُحب للحياة. لغة قادرة على تخطي أسوار اختلافات الأجناس والأيديولوجيات كونها لغة عالمية تنفُذ بسلاسة إلى قلوبنا وعقولنا بمعانيها التي نُقشت على جدار الوجدان الإنساني، بالفن نضمن وصول رسائلنا للآخر ، وبالفن نستطيع أن ندعو للحب والإخاء والتعايش والسلام."

واختتم قانوش كلمته بقوله، "إن مصر والصين كونهما مجتمعات ذات حضارات قديمة ضاربة في عمق الزمان، فالتعاون في المجالات الثقافية والفنية يكون مرتكزا على تاريخ ورصيد من السبق والريادة يجعل من هذا التعاون متفردا وذو قيمة خاصة كما يأتي وجدودي اليوم ليعكس تقديرنا ومحبتنا الدائمة للشعب الصيني الصديق الذي تربطنا به كثير من القواسم المشتركة."

كما زار الدكتور وليد قانوش المعرض الفني لنتاج ورشة العمل التي أقيمت ضمن فعاليات المعرض الكبير السنوي للمدينة وهو معرض إكسبو للخزف الصيني بمدينة جينغدهتشين لعدد من الفنانين العرب من بينهم أربعة فنانين مصريين هم: أحمد مجدي، محمد المصري، هالة الشاروني، بهاء عامر.

وكان الجانب الصيني قد احتفى بممثل وزارة الثقافة المصرية بالحديث أن هذه الدعوة تأتي من أجل تعزيز العلاقات الثقافية بين الصين ومصر وتوطيداً للصداقة بين الشعبين.