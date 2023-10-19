توقعات بانخفاض مبيعات Macbook من أبل بنسبة 30%

MENAFN - Youm7) انخفضت مبيعات أجهزة MacBook بشكل ملحوظ وسط قرار شركة Apple بعدم إطلاق أجهزة Mac جديدة للفترة المتبقية من عام 2023، حسبما أفاد محلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo، وفقاً لموقع macrumors.

وفي منشور جديد على موقع Medium، ادعى Kuo أنه من المتوقع أن تكون مبيعات MacBook ككل أقل بنسبة 30٪ هذا العام مقارنة بعام 2022.

وشدد Kuo على أن الطلب على جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة قد انخفض بشكل كبير بعد نهاية فترة العودة إلى المدرسة، مما أدى إلى مراجعة توقعات الشحن بالخفض بنسبة 20٪ تقريبًا أو أكثر.

في سبتمبر، أفاد Kuo أنه من غير المرجح أن تطلق شركة Apple أي طرازات جديدة من أجهزة MacBook مع شريحة M3 هذا العام، مع عدم إطلاق منتجات جديدة لبقية عام 2023، ويتوقع Kuo الآن أن يكون زخم شحن MacBook أقل بكثير مما كان عليه في المواسم السابقة.

وأضاف أن انخفاض الطلب على العمل من المنزل وتراجع جاذبية شاشات Apple silicon وmini-LED يؤدي أيضًا إلى انخفاض مبيعات MacBook.

ويعتقد كو أن أحد أسباب اختيار شركة آبل حجب إطلاق أي منتجات هو تصفية المخزون قبل الإصدارات الجديدة في العام المقبل، ويبدو أن شركة آبل تتوقع أن تعمل سلسلة شرائح M3 على تعزيز مبيعات أجهزة Mac في عام 2024، لكن Kuo يقول إن هذا لم يتضح بعد.