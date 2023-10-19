توقعات بانخفاض مبيعات Macbook من أبل بنسبة 30%

(MENAFN
- Youm7) انخفضت مبيعات أجهزة MacBook بشكل ملحوظ وسط قرار شركة Apple بعدم إطلاق أجهزة Mac جديدة للفترة المتبقية من عام 2023، حسبما أفاد محلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo، وفقاً لموقع macrumors.
وفي منشور جديد على موقع Medium، ادعى Kuo أنه من المتوقع أن تكون مبيعات MacBook ككل أقل بنسبة 30٪ هذا العام مقارنة بعام 2022.
وشدد Kuo على أن الطلب على جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة قد انخفض بشكل كبير بعد نهاية فترة العودة إلى المدرسة، مما أدى إلى مراجعة توقعات الشحن بالخفض بنسبة 20٪ تقريبًا أو أكثر.
في سبتمبر، أفاد Kuo أنه من غير المرجح أن تطلق شركة Apple أي طرازات جديدة من أجهزة MacBook مع شريحة M3 هذا العام، مع عدم إطلاق منتجات جديدة لبقية عام 2023، ويتوقع Kuo الآن أن يكون زخم شحن MacBook أقل بكثير مما كان عليه في المواسم السابقة.
وأضاف أن انخفاض الطلب على العمل من المنزل وتراجع جاذبية شاشات Apple silicon وmini-LED يؤدي أيضًا إلى انخفاض مبيعات MacBook.
ويعتقد كو أن أحد أسباب اختيار شركة آبل حجب إطلاق أي منتجات هو تصفية المخزون قبل الإصدارات الجديدة في العام المقبل، ويبدو أن شركة آبل تتوقع أن تعمل سلسلة شرائح M3 على تعزيز مبيعات أجهزة Mac في عام 2024، لكن Kuo يقول إن هذا لم يتضح بعد.
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