خطوات.. كيفية معرفة عدد مرات شحن البطارية على Iphone 15

(MENAFN
- Youm7) أتاحت Apple إمكانية التحقق من عدد دورات البطارية المكتملة في جميع طرز iPhone 1 ، وهو مقياس لتحديد حالة بطارية جهازك.
في السابق، لم تكن معرفة عدد دورات بطارية iPhone خيارًا في نظام تشغيل الأجهزة المحمولة من Apple، وكان على المستخدمين الفضوليين اللجوء إلى طرق غير رسمية عبر تطبيقات الطرف الثالث.
على الرغم من أنه كان من الممكن التأكد من صحة بطارية iPhone لعدة سنوات من خلال نسبة "السعة القصوى" (الإعدادات -> البطارية -> صحة البطارية والشحن)، فإن عدد الشحن يعد مقياسًا إضافيًا قيمًا لتحديد صحة البطارية.
تكمل دورة شحن واحدة عندما تستخدم (تفرغ) كمية تساوي 100% من سعة البطاري ، ولكن ليس بالضرورة كل ذلك من شحنة واحدة، على سبيل المثال، يمكنك استخدام 75% من سعة بطاريتك في يوم واحد، ثم إعادة شحنها بالكامل طوال الليل، إذا استخدمت 25% في اليوم التالي، فسيتم تفريغ إجمالي 100%، قد يستغرق الأمر عدة أيام لإكمال الدورة، وستنخفض سعة أي نوع من البطاريات بعد فترة معينة من إعادة الشحن، مع بطاريات الليثيوم أيون، تقل السعة قليلاً مع كل دورة شحن كاملة.
التحقق من عدد دورات بطارية iPhone 15
1- افتح تطبيق الإعدادات.
2- اضغط على عام -> حول.
3- قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "البطارية" وتحقق من الرقم الموجود بجوار عدد الدورات.
يمكنك أيضًا تعيين حد صارم بنسبة 80% لشحن البطارية على iPhone 15، مما قد يؤدي إلى تحسين عمر البطارية عن طريق تقليل الوقت الذي تكون فيه البطارية مشحونة بالكامل.
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