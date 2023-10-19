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خطوات.. كيفية معرفة عدد مرات شحن البطارية على Iphone 15

10/19/2023 4:28:50 AM
(MENAFN- Youm7) أتاحت Apple إمكانية التحقق من عدد دورات البطارية المكتملة في جميع طرز iPhone 1 ، وهو مقياس لتحديد حالة بطارية جهازك.

في السابق، لم تكن معرفة عدد دورات بطارية iPhone خيارًا في نظام تشغيل الأجهزة المحمولة من Apple، وكان على المستخدمين الفضوليين اللجوء إلى طرق غير رسمية عبر تطبيقات الطرف الثالث.

على الرغم من أنه كان من الممكن التأكد من صحة بطارية iPhone لعدة سنوات من خلال نسبة "السعة القصوى" (الإعدادات -> البطارية -> صحة البطارية والشحن)، فإن عدد الشحن يعد مقياسًا إضافيًا قيمًا لتحديد صحة البطارية.

تكمل دورة شحن واحدة عندما تستخدم (تفرغ) كمية تساوي 100% من سعة البطاري ، ولكن ليس بالضرورة كل ذلك من شحنة واحدة، على سبيل المثال، يمكنك استخدام 75% من سعة بطاريتك في يوم واحد، ثم إعادة شحنها بالكامل طوال الليل، إذا استخدمت 25% في اليوم التالي، فسيتم تفريغ إجمالي 100%، قد يستغرق الأمر عدة أيام لإكمال الدورة، وستنخفض سعة أي نوع من البطاريات بعد فترة معينة من إعادة الشحن، مع بطاريات الليثيوم أيون، تقل السعة قليلاً مع كل دورة شحن كاملة.

التحقق من عدد دورات بطارية iPhone 15

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- اضغط على عام -> حول.

3- قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "البطارية" وتحقق من الرقم الموجود بجوار عدد الدورات.

يمكنك أيضًا تعيين حد صارم بنسبة 80% لشحن البطارية على iPhone 15، مما قد يؤدي إلى تحسين عمر البطارية عن طريق تقليل الوقت الذي تكون فيه البطارية مشحونة بالكامل.







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