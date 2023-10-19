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دراسة: Chatgpt أفضل فى تشخيص الاكتئاب من الأطباء

10/19/2023 4:28:49 AM
(MENAFN- Youm7) كانت هناك مناقشات حول كيفية تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الوظائف، وأصرت شركات التكنولوجيا، مثل Google وMicrosoft وOpenAI، على أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في وظائف اليوم، وفي ضوء مماثل، وجدت دراسة أن برنامج الدردشة الآلي ChatGPT الخاص بشركة OpenAI قد يكون أفضل من الطبيب في اتباع معايير العلاج المعترف بها للاكتئاب السريري.



وفقًا لدراسة جديدة، وجد أن ChatGPT لديه القدرة على تقديم رؤى سريعة وموضوعية ومشتقة من البيانات والتي يمكن أن تكمل طرق التشخيص التقليدية بالإضافة إلى توفير السرية وعدم الكشف عن هويته.



وكتب الباحثون في الدراسة: "يقدم ChatGPT العديد من المزايا مقارنة بأطباء الرعاية الأولية وحتى المتخصصين في الصحة العقلية في اكتشاف الاكتئاب"، وجادل الباحثون بأن أطباء الرعاية الأولية قد يواجهون صعوبة في الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي يمكنهم من خلالها التمييز بين الضيق النموذجي والقلق الحقيقي أو الاضطرابات الاكتئابية.



ومن أجل اختبار قدرات ChatGPT، يقوم الباحثون بإدخال أوصاف مختلفة للحالات في واجهة chatbot.



ما وجده الباحثون
ووجد الباحثون في تحليلهم أن مقترحات ChatGPT تتماشى مع المبادئ التوجيهية المقبولة لعلاج الاكتئاب الخفيف والشديد. ووجدوا أيضًا أنه على عكس العلاجات التي يقترحها أطباء الرعاية الأولية، فإن التوصيات العلاجية لـ ChatGPT ليست ملوثة بالتحيزات المتعلقة بالجنس أو الطبقة الاجتماعية.



وقالوا: "إن ChatGPT-3.5 وChatGPT-4 يتوافقان بشكل جيد مع المبادئ التوجيهية المقبولة لإدارة الاكتئاب الخفيف والشديد، دون إظهار التحيز الجنسي أو الاجتماعي والاقتصادي الملحوظ بين أطباء الرعاية الأولية".



ومع ذلك، فقد حذروا من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة مدى قدرة هذه التكنولوجيا على إدارة الحالات الشديدة وكذلك المخاطر المحتملة والقضايا الأخلاقية الناشئة عن استخدامها.
















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