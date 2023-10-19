Iphone 15 Pro Max يُظهر سرعات تنزيل أسرع بنسبة 96% مقارنةً بـ 14 Pro Max

MENAFN - Youm7) سجل iPhone 14 Pro Max بعض الأرقام القياسية لسرعات تنزيلبيانات الإنترنت المتوسطة مع اتصالات الهاتف المحمول خلال العام الماضي، الآن يكشف التقرير الأول من Ookla عن مدى سرعة iPhone 15 Pro Max عندما يتعلق الأمر بالأداء الخلوي، وهو أسرع بنسبة 100٪ تقريبًا، بحسب9to5mac.

وشاركت Ookla أحدث تقرير لأداء الأجهزة المحمولة يقارن بين شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى من حيث سرعات التنزيل والتحميل والاتساق والتوفر والمزيد اليوم.

يتضمن ذلك التقرير كيفية الهواتف الذكية الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة في الربع الثالث من عام 2023 من حيث سرعة التنزيل / التحميل ووقت الاستجابة.

مرة أخرى في خريف عام 2022، حصل iPhone 14 Pro Max على التاج ولكنه خسر بعد ذلك لقب أسرع السرعات الخلوية في الربع الرابع وكذلك الربع الأول من عام 2023.

أسرع الهواتف الذكية حسب سرعة التنزيل Q3 2023

الآن تم إجراء أول دراسة من Ookla مع iPhone 15 Pro وPro Max وكانت النتائج مثيرة للإعجاب للغاية.

لقد سحق iPhone 15 Pro Max جميع الأجهزة الأخرى في القائمة بمتوسط سرعة تنزيل تبلغ 251.37 ميجابت في الثانية، وكان ذلك أسرع بنسبة 10٪ تقريبًا من 15 Pro.

مقارنةً بسرعة 127.83 ميجابت في الثانية التي شهدها هاتف iPhone 14 Pro Max في الربع الثاني من هذا العام، قدم هاتف 15 Pro Max سرعة تنزيل متوسطة أسرع بنسبة 96.6%.

في العام الماضي، مباشرة بعد إطلاق 14 Pro Max، كان أعلى متوسط سرعة تنزيل تم قياسه بواسطة Ookla هو 147 ميجابت في الثانية، وانخفض ذلك مع نمو اعتماد iPhone 14 Pro Max ليصل إلى 127 ميجابت في الثانية بحلول الربع الثاني من هذا العام.

ومن المثير للاهتمام أيضًا أن iPhone 15 و15 Plus لم يكونا مدرجين في قائمة Ookla لسرعات التنزيل القصوى عندما يشتركان في نفس مودم Qualcomm X70 مثل 15 Pro/Max، ولكن قد يكون هناك شيء ما يحدث أثناء تكامل المودم مع شرائح A16 Bionic وA17 Pro و/أو عوامل أخرى لإنشاء هذا الاختلاف.