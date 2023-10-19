طريقة استخدم ميزة Passkeys الجديدة على واتس آب.. خطوة بخطوة

MENAFN - Youm7) طرح واتساب ميزة Passkeys للجميع، وفي غضون أسبوع تقريبًا، سيصبح متاحًا لجميع المستخدمين، وإذا كنت تبحث عن طريقة للبدء باستخدام طريقة المصادقة الجديدة في واتساب، فإليك كيف يمكنك البدء بها، ولكن قبل الغوص في الخطوات، إليك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول هذا الموضوع.أشياء يجب معرفتها حول مفاتيح مرور WhatsApp

-تعد مفاتيح المرور طريقة جديدة ومحسنة للوصول إلى حسابات WhatsApp، كجزء من استراتيجية Meta بدون كلمة مرور.

-وهي تحل محل المصادقة الثنائية الأقدم والأكثر تعقيدًا والمعتمدة على الرسائل النصية القصيرة، مما يؤدي إلى تبسيط وتعزيز الأمان أثناء عملية تسجيل الدخول. -يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام التعرف على الوجه، أو مسح بصمات الأصابع، أو رقم التعريف الشخصي الشخصي، مما يجعلها آمنة وسهلة الاستخدام. -تعمل مفاتيح المرور بسلاسة مع الميزات الموجودة مثل Chat Lock وطرق قفل الشاشة المختلفة (مثل التعرف على بصمات الأصابع أو فتح القفل بالوجه أو رقم التعريف الشخصي أو نمط التمرير). -يحتوي كل مفتاح مرور على مفتاح تشفير فريد، يتم تخزينه تلقائيًا في Google Password Manager. -وهو متوفر حاليًا على نظام Android فقط ومن المتوقع أن يتم طرحه قريبًا على نظام iOS.خطوات لتمكين Passkeysفي الواتس اب

-إعداد مدير كلمة المرور جوجل

قبل البدء بإنشاء مفتاح المرور لتطبيق WhatsApp، تأكد من تثبيت Google Password Manager على هاتفك وتم إعداده بشكل صحيح. خطوات 1.افتح واتساب وقم بالوصول إلى الإعدادات قم بتشغيل تطبيق WhatsApp على جهازك وانتقل إلى قسم "الإعدادات" من الزاوية اليمنى للشاشة الرئيسية للتطبيق. ثم اضغط على الحسابات وستجد خيار مفاتيح المرور.2.ابحث عن خيار مفاتيح المرور ضمن قائمة "الإعدادات"، قم بالتمرير عبر الخيارات المتنوعة حتى تجد خيار "Passkeys"، حيث يمكنك إدارة وإنشاء Passkeys لحساب WhatsApp الخاص بك.3.ابحث عن خيار مفاتيح المرور ضمن قائمة "الإعدادات"، قم بالتمرير عبر الخيارات المتنوعة حتى تجد خيار "Passkeys"، حيث يمكنك إدارة وإنشاء Passkeys لحساب WhatsApp الخاص بك.4.إنشاء مفتاح مرور اضغط على زر "إنشاء مفتاح مرور" لبدء عملية إنشاء مفتاح مرور لحساب WhatsApp الخاص بك.5.مراجعة تفاصيل مفتاح المرور بعد النقر فوق "إنشاء مفتاح مرور"، ستظهر نافذة منبثقة جديدة تحتوي على معلومات إضافية حول مفاتيح المرور.6.تابع إنشاء مفتاح المرور في النافذة المنبثقة، ستلاحظ زر "متابعة". اضغط على هذا الزر لمتابعة إنشاء مفتاح المرور الخاص بك لتطبيق WhatsApp.