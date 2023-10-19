بنك البحرين الإسلامي يوقع اتفاقية تعاون مع شركة إيرا العقارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين الإسلامي ( BisB )، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع شركة إيرا العقارية ( Era Real Estate ) لمنح المواطنين فرصة الحصول على تمويلات عقارية مميزة وعروض حصرية للعقارات السكنية ضمن مشروع «خُضر هومز» الكائن في مدينة ديار المحرق.
وتمت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لبنك البحرين الإسلامي بحضور فاطمة العلوي رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي، وعبدالحسين خضر المدير العام بشركة إيرا العقارية، بالإضافة لعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وبهذه المناسبة، صرّحت فاطمة العلوي رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي قائلة: «تأتي شراكتنا مع شركة إيرا العقارية لتدعم جهودنا المستمرة لتقديم حلول التمويل العقاري، وذلك عبر عملية موافقة سريعة وسلسة للزبائن الراغبين في شراء عقار ضمن مشروع «خُضر هومز». كما نسعى في بنك البحرين الإسلامي لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات زبائننا، مؤكدين مساعينا الحثيثة في مساعدتهم على تملك منزل أحلامهم».
من جانبه، علق عبدالحسين خضر المدير العام لدى شركة إيرا العقارية قائلاً: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك البحرين الإسلامي ونتطلع لتزويد زبائنه بفرص إسكانية ضمن مشروع «خُضر هومز» الواقع في مدينة ديار المحرق، والذي يحتضن منازل تم تشييدها خصيصاً لتتماشى مع نمط الحياة العصرية والفاخرة. نحن على يقين بأن هذه الشراكة ستمنح الزبائن خيارات متنوعة وخدمات شاملة بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم».
وتجدر الإشارة إلى أن شركة إيرا العقارية هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بمملكة البحرين وستمكن هذه الاتفاقية بنك البحرين الإسلامي من توفير حلول تمويلية بمعدلات فائدة استثنائية ميسرة لجميع الزبائن المهتمين بشراء عقار من «خُضر هومز»، والمكون من وحدات سكنية عصرية مستدامة تم بناؤها وفق أعلى مستويات الجودة وبمساحات تناسب العائلة البحرينية.
MENAFN19102023000055011008ID1107268827
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.