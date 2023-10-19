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بنك البحرين الإسلامي يوقع اتفاقية تعاون مع شركة إيرا العقارية

10/19/2023 4:28:46 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬توقيعه‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إيرا‭ ‬العقارية‭ (‬ Era ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‭) ‬لمنح‭ ‬المواطنين‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويلات‭ ‬عقارية‭ ‬مميزة‭ ‬وعروض‭ ‬حصرية‭ ‬للعقارات‭ ‬السكنية‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬خُضر‭ ‬هومز‮»‬‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭. ‬

وتمت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بحضور‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وعبدالحسين‭ ‬خضر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬بشركة‭ ‬إيرا‭ ‬العقارية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إيرا‭ ‬العقارية‭ ‬لتدعم‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬عملية‭ ‬موافقة‭ ‬سريعة‭ ‬وسلسة‭ ‬للزبائن‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬عقار‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬خُضر‭ ‬هومز‮»‬‭. ‬كما‭ ‬نسعى‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬لتلبية‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬زبائننا،‭ ‬مؤكدين‭ ‬مساعينا‭ ‬الحثيثة‭ ‬في‭ ‬مساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تملك‭ ‬منزل‭ ‬أحلامهم‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬علق‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خضر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬إيرا‭ ‬العقارية‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬ونتطلع‭ ‬لتزويد‭ ‬زبائنه‭ ‬بفرص‭ ‬إسكانية‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬خُضر‭ ‬هومز‮»‬‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬والذي‭ ‬يحتضن‭ ‬منازل‭ ‬تم‭ ‬تشييدها‭ ‬خصيصاً‭ ‬لتتماشى‭ ‬مع‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭ ‬والفاخرة‭. ‬نحن‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستمنح‭ ‬الزبائن‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬وخدمات‭ ‬شاملة‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وتطلعاتهم‮»‬‭. ‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬إيرا‭ ‬العقارية‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وستمكن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬بمعدلات‭ ‬فائدة‭ ‬استثنائية‭ ‬ميسرة‭ ‬لجميع‭ ‬الزبائن‭ ‬المهتمين‭ ‬بشراء‭ ‬عقار‭ ‬من‭ ‬‮«‬خُضر‭ ‬هومز‮»‬،‭ ‬والمكون‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬عصرية‭ ‬مستدامة‭ ‬تم‭ ‬بناؤها‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬وبمساحات‭ ‬تناسب‭ ‬العائلة‭ ‬البحرينية‭. ‬

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