البنك الأهلي المتحد يوقع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة نسيج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مزايا فريدة وحصرية لعملاء التمويل العقاري في عدد من المشاريع الرئيسية

أعلن‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬رائدة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬منح‭ ‬عملاء‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬فرصة‭ ‬حصرية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تمويلات‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أقام‭ ‬البنك‭ ‬احتفالا‭ ‬في‭ ‬مقره‭ ‬الرئيسي‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬محمد‭ ‬بوصقر‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الاتصالات‭ ‬المؤسسية؛‭ ‬وكريستوفر‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬البطاقات‭ ‬والأصول،‭ ‬وغيداء‭ ‬أديب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬وفاطمة‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭. ‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬سيقدم‭ ‬البنك‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬التمويلية‭ ‬الفريدة،‭ ‬مثل‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬التنافسية،‭ ‬والموافقة‭ ‬السريعة،‭ ‬وفترات‭ ‬السداد‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬عاماً‭. ‬وتشمل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ثلاثة‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬هي‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬في‭ ‬دلمونيا،‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عراد،‭ ‬وفلل‭ ‬بساتين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البسيتين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علق‭ ‬سوفرات‭ ‬سايغال‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ - ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬استمراراً‭ ‬للشراكة‭ ‬الطويلة‭ ‬والناجحة‭ ‬التي‭ ‬تجمعنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬والتي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬مواطني‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬المنتجات‭ ‬العقارية‭ ‬المتميزة‭ ‬والمستمرة‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬لمواكبة‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬ومتغيرات‭ ‬السوق‭. ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بإضافتنا‭ ‬قيمة‭ ‬كبيرة‭ ‬لهذه‭ ‬المنتجات‭ ‬العقارية‭ ‬المتميزة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديمنا‭ ‬فوائد‭ ‬منخفضة،‭ ‬وسهولة‭ ‬في‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وسرعة‭ ‬في‭ ‬الموافقة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بإبرام‭ ‬شراكة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬حيث‭ ‬ستسهم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬لنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانتنا‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬السوق‭ ‬المحلية،‭ ‬ونسعى‭ ‬دائماً‭ ‬الى‭ ‬توطيد‭ ‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والبنوك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬ننشط‭ ‬فيه،‭ ‬ويعتبر‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬شريكا‭ ‬مثاليا‭ ‬لتسهيل‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬لعملائنا،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬العقارية‭ ‬والتمويلية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬في‭ ‬مشاريعنا‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬