البنك الأهلي المتحد يوقع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة نسيج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
مزايا فريدة وحصرية لعملاء التمويل العقاري في عدد من المشاريع الرئيسية
أعلن البنك الأهلي المتحد اتفاقية تعاون جديدة مع شركة نسيج، رائدة التطوير العقاري في مملكة البحرين، وذلك بهدف منح عملاء التمويل العقاري فرصة حصرية للحصول على تمويلات فريدة من نوعها.
وبهذه المناسبة، أقام البنك احتفالا في مقره الرئيسي بضاحية السيف، وذلك بحضور محمد بوصقر رئيس قسم الاتصالات المؤسسية؛ وكريستوفر رئيس قسم البطاقات والأصول، وغيداء أديب رئيس قسم التمويل العقاري في البنك الأهلي المتحد، إضافة إلى محمد الشيخ رئيس الاستثمارات في شركة نسيج، وفاطمة محمد من قسم العلاقات العامة في شركة نسيج.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدم البنك عدداً من المزايا التمويلية الفريدة، مثل معدلات الفائدة التنافسية، والموافقة السريعة، وفترات السداد التي تصل إلى 30 عاماً. وتشمل الاتفاقية ثلاثة مشاريع عقارية هي كنال فيو في دلمونيا، نسايم عراد في منطقة عراد، وفلل بساتين في منطقة البسيتين.
وبهذه المناسبة، علق سوفرات سايغال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي المتحد بالقول: «تمثل هذه الاتفاقية استمراراً للشراكة الطويلة والناجحة التي تجمعنا مع شركة نسيج، والتي تعود بالنفع على مواطني المملكة في المقام الأول، وذلك بفضل المنتجات العقارية المتميزة والمستمرة في التطور لمواكبة احتياجات العملاء ومتغيرات السوق. نحن سعداء بإضافتنا قيمة كبيرة لهذه المنتجات العقارية المتميزة، وذلك من خلال تقديمنا فوائد منخفضة، وسهولة في الإجراءات، وسرعة في الموافقة». من جانبه، قال محمد الشيخ رئيس الاستثمارات في شركة نسيج: «نحن سعداء بإبرام شراكة جديدة مع البنك الأهلي المتحد، حيث ستسهم هذه الشراكة في فتح فرص جديدة لنا لتعزيز مكانتنا في طليعة المطورين العقاريين على مستوى السوق المحلية، ونسعى دائماً الى توطيد علاقاتنا مع المؤسسات المالية والبنوك من أجل خدمة المجتمع المحلي الذي ننشط فيه، ويعتبر البنك الأهلي المتحد شريكا مثاليا لتسهيل التمويل العقاري لعملائنا، بما يؤكد التزامنا المتواصل في تقديم أفضل الحلول العقارية والتمويلية بالتعاون مع شركائنا في مشاريعنا الرئيسية في عدة مناطق على مستوى المملكة».
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