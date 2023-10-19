اختيار مدير فعاليات بحريني في مركز المعارض كأحد منتسبي برنامج بناة المستقبل 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يفخر‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬أكبر‭ ‬وأحدث‭ ‬مركز‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بإعلان‭ ‬اختيار‭ ‬علي‭ ‬توراني‭ ‬مدير‭ ‬فعاليات‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬ليكون‭ ‬أحد‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬بناة‭ ‬المستقبل‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لمراكز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬ AIPC ‭.‬

ويعتبر‭ ‬توراني‭ ‬أول‭ ‬بحريني‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الدولي‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬مديري‭ ‬فعاليات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬ممن‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬نشط‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬لصناعة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والحوافز‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬وإدارة‭ ‬الفعاليات‭ ‬ومراكز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬

وسيمثل‭ ‬توراني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬مراكز‭ ‬مؤتمرات‭ ‬ومعارض‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وأستراليا،‭ ‬وفرنسا،‭ ‬وهولندا،‭ ‬وماليزيا،‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬وهنغاريا‭. ‬وسيشارك‭ ‬توراني‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬قيادية‭ ‬مكثفة‭ ‬مدتها‭ ‬8‭ ‬أشهر‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬مديري‭ ‬الفعاليات‭ ‬وتعزيز‭ ‬مساهمتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الندوات‭ ‬الاحترافية‭ ‬وتطوير‭ ‬دراسات‭ ‬جدوى،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمتدربين‭ ‬لابتكار‭ ‬حلول‭ ‬ناجعة‭ ‬للتحديات‭ ‬الراهنة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬مديري‭ ‬الفعاليات‭ ‬ومراكز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لمراكز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬المزمع‭ ‬انعقاده‭ ‬في‭ ‬كوستاريكا‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭.‬

يهدف‭ ‬برنامج‭ ‬بناة‭ ‬المستقبل‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬برنامج‭ ‬متخصص‭ ‬بالإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬مصمم‭ ‬خصيصا‭ ‬لتهيئة‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬مراكز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭. ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬لأعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لمراكز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لتعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬الإدارية‭ ‬والمواهب‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض،‭ ‬وخلق‭ ‬قيمة‭ ‬لمجتمع‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ابتكار‭ ‬دراستي‭ ‬جدوى‭ ‬لمفاهيم‭ ‬تغيير‭ ‬وتعزيز‭ ‬طريقة‭ ‬قيادة‭ ‬مراكز‭ ‬المؤتمرات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬لتطوير‭ ‬علاقات‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علّقت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديبي‭ ‬كريستيانسن‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬للغاية‭ ‬بترشيح‭ ‬إحدى‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬لدينا‭ ‬علي‭ ‬توراني‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬بناة‭ ‬المستقبل‭ ‬للجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لمراكز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬لعام‭ ‬2024‭. ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والحوافز‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬مع‭ ‬ترك‭ ‬أثر‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬لتنمية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفعاليات‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬الى‭ ‬السماح‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الموهوبين‭ ‬لاحتراف‭ ‬تجربة‭ ‬إدارة‭ ‬صناعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التألق‭ ‬معاً‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أضاف‭ ‬علي‭ ‬توراني‭ ‬مدير‭ ‬فعاليات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭: ‬‮«‬فخور‭ ‬للغاية‭ ‬باختياري‭ ‬لتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الدولي‭ ‬المرموق‭ ‬للجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لمراكز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬لصناعة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والحوافز‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬وإدارة‭ ‬الفعاليات‭. ‬وأنتهز‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لأعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكري‭ ‬للمدير‭ ‬العام‭ ‬وفريق‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمر،‭ ‬وأتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬إلى‭ ‬اكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬المكثف‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬مع‭ ‬نظرائنا‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬يساعدنا‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬والحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬الإبداعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬صناعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‮»‬‭.‬