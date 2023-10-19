اختيار مدير فعاليات بحريني في مركز المعارض كأحد منتسبي برنامج بناة المستقبل 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يفخر مركز البحرين العالمي للمعارض، أكبر وأحدث مركز للمعارض والمؤتمرات في الشرق الأوسط، بإعلان اختيار علي توراني مدير فعاليات في المركز، ليكون أحد منتسبي برنامج بناة المستقبل لعام 2024 في الجمعية الدولية لمراكز المؤتمرات AIPC .
ويعتبر توراني أول بحريني ينضم إلى هذا البرنامج الدولي ضمن مجموعة من 9 مديري فعاليات على مستوى العالم، ممن تم اختيارهم للعب دور نشط في عملية التطوير المستمر لصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وإدارة الفعاليات ومراكز المؤتمرات خلال العام القادم.
وسيمثل توراني مملكة البحرين ومركز البحرين العالمي للمعارض في هذا البرنامج الدولي إلى جانب مشاركة مراكز مؤتمرات ومعارض في كل من سلطنة عمان، وأستراليا، وفرنسا، وهولندا، وماليزيا، وإيرلندا الشمالية وهنغاريا. وسيشارك توراني في دورة تدريبية قيادية مكثفة مدتها 8 أشهر تركز على صقل مهارات مديري الفعاليات وتعزيز مساهمتهم من خلال سلسلة من الندوات الاحترافية وتطوير دراسات جدوى، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لابتكار حلول ناجعة للتحديات الراهنة التي تواجه مديري الفعاليات ومراكز المؤتمرات والمعارض على مستوى عالمي خلال مؤتمر الجمعية الدولية لمراكز المؤتمرات المزمع انعقاده في كوستاريكا في شهر يوليو 2024.
يهدف برنامج بناة المستقبل إلى توفير برنامج متخصص بالإدارة التنفيذية مصمم خصيصا لتهيئة جيل جديد من قادة مراكز المؤتمرات والمعارض. كما يوفر البرنامج لأعضاء الجمعية الدولية لمراكز المؤتمرات منصة مثالية لتعزيز المهارات الإدارية والمواهب في مراكز المؤتمرات والمعارض، وخلق قيمة لمجتمع الجمعية الدولية من خلال ابتكار دراستي جدوى لمفاهيم تغيير وتعزيز طريقة قيادة مراكز المؤتمرات، إلى جانب توفير منصة للمشاركين لتطوير علاقات طويلة المدى مع قادة الصناعة حول العالم.
وبهذه المناسبة، علّقت الدكتورة ديبي كريستيانسن المدير العام لمركز البحرين العالمي للمعارض بالقول: «نحن مسرورون للغاية بترشيح إحدى الكفاءات الوطنية لدينا علي توراني للانضمام إلى برنامج بناة المستقبل للجمعية الدولية لمراكز المؤتمرات لعام 2024. هذا الإنجاز يتسق مع استراتيجية مركز البحرين العالمي للمعارض لتمكين الشباب في صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض مع ترك أثر طويل الأمد لتنمية رأس المال البشري البحريني في إدارة الفعاليات. ونحن نتطلع قدماً الى السماح للمزيد من الموهوبين لاحتراف تجربة إدارة صناعة المؤتمرات والمعارض من أجل التألق معاً لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد في صناعة المؤتمرات والمعارض على مستوى المنطقة».
بدوره، أضاف علي توراني مدير فعاليات في مركز البحرين العالمي للمعارض: «فخور للغاية باختياري لتمثيل مملكة البحرين ومركز البحرين العالمي للمعارض في هذا البرنامج الدولي المرموق للجمعية الدولية لمراكز المؤتمرات من أجل بناء مستقبل أفضل لصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وإدارة الفعاليات. وأنتهز هذه الفرصة لأعرب عن خالص شكري للمدير العام وفريق المركز على دعمهم المستمر، وأتطلع قدماً إلى اكتساب مهارات جديدة في البرنامج التدريبي المكثف وتبادل المعرفة مع نظرائنا في صناعة المؤتمرات والمعارض حول العالم، بما يساعدنا في الاستفادة من خبرات الجمعية الدولية والحلول المبتكرة للمزيد من المهارات الإبداعية في مجال إدارة صناعة المؤتمرات والمعارض».
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