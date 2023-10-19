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الأولى من نوعها في البحرين.. بتلكو تقدم خدمة اتصال عالمي بطاقة استيعاب تبلغ 400G

10/19/2023 4:28:45 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬ Bwave ‮»‬‭ ‬الجديدة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬ Capacity ‭ ‬ Europe ‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬يومي‭ ‬17‭ ‬و18‭ ‬أكتوبر‭. ‬‮«‬ Bwave ‮»‬‭ ‬من‭ ‬بتلكو‭ ‬تقدم‭ ‬خدمة‭ ‬ذات‭ ‬طول‭ ‬موجي‭ ‬بسعة‭ ‬400 G ‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بكونها‭ ‬ذات‭ ‬سرعة‭ ‬اتصال‭ ‬عالٍ،‭ ‬مما‭ ‬يضاعف‭ ‬من‭ ‬سرعة‭ ‬الخدمة‭ ‬الحالية‭ ‬بمقدار‭ ‬أربعة‭ ‬أضعاف‭.‬

لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬النمو‭ ‬المتسارع‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬البيانات،‭ ‬تعاونت‭ ‬بتلكو‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Ciena ‭ (‬ NYSE ‭:‬ CIEN ‭) ‬لرفع‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحلول‭ ‬وتوفير‭ ‬قدرات‭ ‬أعلى‭ ‬لزبائنها‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مقدمي‭ ‬خدمات‭ ‬البيع‭ ‬بالجملة،‭ ‬ووحدات‭ ‬التوسعة‭ ‬الفائقة،‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشغلي‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات،‭ ‬ومزودي‭ ‬المحتوى‭. ‬نجحت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬سعة‭ ‬البيانات‭ ‬لديها‭ ‬بنسبة‭ ‬400 ‭%‬ ،‭ ‬ونتيجة‭ ‬لهذا‭ ‬التوسع‭ ‬الكبير‭ ‬ازداد‭ ‬عرض‭ ‬النطاق‭ ‬الترددي،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بسرعات‭ ‬أعلى،‭ ‬وتدفق‭ ‬بيانات‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتحسين‭ ‬التجربة‭ ‬الشاملة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭. ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬الآن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬اتصال‭ ‬متعدد‭ ‬التيرابت‭ ‬وذلك‭ ‬بتكلفة‭ ‬فعالة‭. ‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬قال‭ ‬هاني‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للأعمال‭ ‬العالمية‭ ‬بشركة‭ ‬بتلكو‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬سعدنا‭ ‬بحضور‭ ‬مؤتمر Capacity ‭ ‬ Europe ،‭ ‬والإعلان‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬خدماتنا‭ ‬‮«‬ Bwave ‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬بتلكو‭ ‬الخليجية‭ (‬ BGN ‭). ‬نحن‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتنا‭ ‬الحالية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستثمار‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الجديدة‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توسيع‭ ‬قدراتنا‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬بتلكو‭ ‬الخليجية‭ (‬ BGN ‭). ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬شراكتنا‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬ Ciena ،‭ ‬أصبحنا‭ ‬الآن‭ ‬المزود‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬سعة‭ ‬400 G ‭ ‬مع‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬ Bwave ‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تلتزم‭ ‬بتلكو‭ ‬بمبدأ‭ ‬الأسبقية‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬وتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتطورة‭ ‬لزبائنها‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تعكس‭ ‬خطط‭ ‬الشركة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الاتصال‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬تجربة‭ ‬للزبائن،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬اتصالًا‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬حديثه‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬مع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الكابل‭ ‬البحري‭ ‬الإقليمي‭ ‬للخليج‭ ‬ومركز‭ ‬البيانات Data ‭ ‬ Oasis ‭ ‬المتطور،‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ونمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‮»‬‭.‬

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