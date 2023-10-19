((الاتصالات)) تفوز بجائزة عالميّة للتميّز في إتاحة خدمات البرودباند بكلفة مناسبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فازت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجائزة‭ ‬التميّز‭ ‬في‭ ‬إتاحة‭ ‬خدمات‭ ‬البرودباند‭ ‬بكلفة‭ ‬مناسبة‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬القيادة‭ ‬والتميّز‭ (‬ LEAD ‭) ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬مجلس‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ (‬ SAMENA ‭) ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربيّة‭ ‬المتحدة‭. ‬

وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬انعكاساً‭ ‬لالتزام‭ ‬الهيئة‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬اتصالات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬بكلفة‭ ‬مناسبة‭ ‬للجميع‭. ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬الحفل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيميّة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وكبرى‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬ومزودي‭ ‬خدمات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

ضمن‭ ‬مساعيها‭ ‬المستمرة‭ ‬لوضع‭ ‬إطار‭ ‬تنظيمي‭ ‬ورقابي‭ ‬يحمي‭ ‬حقوق‭ ‬المستهلك‭ ‬وتعزز‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات،‭ ‬استطاعت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تنافسيّة‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالبلدان‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ (‬ SAMENA ‭). ‬

‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬السيد‭ ‬فيليب‭ ‬مارنيك‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬نتيجة‭ ‬جهود‭ ‬الهيئة‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬مصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دورها‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬نمو‭ ‬وازدهار‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬المستهلكين،‭ ‬استطعنا‭ ‬خلق‭ ‬قطاع‭ ‬حيوي‭ ‬يوفر‭ ‬أفضل‭ ‬الأسعار‭ ‬لخدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمكّن‭ ‬جميع‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمزايا‭ ‬الاتصال‭ ‬الدائم،‭ ‬كما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وتواصل‭ ‬الهيئة‭ ‬تركيزها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬مشغلي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سوق‭ ‬يتسم‭ ‬بالشفافية‭ ‬والإنصاف،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‮»‬‭.‬