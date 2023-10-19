((الاتصالات)) تفوز بجائزة عالميّة للتميّز في إتاحة خدمات البرودباند بكلفة مناسبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فازت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين بجائزة التميّز في إتاحة خدمات البرودباند بكلفة مناسبة خلال حفل توزيع جوائز القيادة والتميّز ( LEAD ) الذي نظمه مجلس الاتصالات في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( SAMENA ) في دبي بالإمارات العربيّة المتحدة.
وجاءت هذه الجائزة انعكاساً لالتزام الهيئة بتوفير خدمات اتصالات عالية الجودة بكلفة مناسبة للجميع. وقد حضر الحفل عدد من الجهات التنظيميّة في المنطقة وكبرى شركات الاتصالات ومزودي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات.
ضمن مساعيها المستمرة لوضع إطار تنظيمي ورقابي يحمي حقوق المستهلك وتعزز المنافسة في قطاع الاتصالات، استطاعت هيئة تنظيم الاتصالات خلق بيئة تنافسيّة أثمرت عن خفض أسعار خدمات الاتصالات في المملكة مقارنةً بالبلدان الأخرى من أعضاء مجلس ( SAMENA ).
وفي هذا السياق، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات السيد فيليب مارنيك: «تعتبر هذه الجائزة نتيجة جهود الهيئة وحرصها الدائم على وضع مصالح المستهلكين على رأس أولوياتها، إلى جانب دورها البارز في مسيرة نمو وازدهار قطاع الاتصالات في المملكة. فمن خلال التركيز على احتياجات المستهلكين، استطعنا خلق قطاع حيوي يوفر أفضل الأسعار لخدمات الاتصالات في المنطقة. وهو ما يمكّن جميع الأفراد والمؤسسات من الاستمتاع بمزايا الاتصال الدائم، كما يساعد على دفع عجلة التحوّل الرقمي في البحرين. وتواصل الهيئة تركيزها على تعزيز المنافسة بين مشغلي خدمات الاتصالات في ظل سوق يتسم بالشفافية والإنصاف، وذلك مع حماية حقوق المستهلكين في الوقت ذاته».
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