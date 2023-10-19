(أسري) تهنئ مهندسيها وتشيد بإسهاماتهم المتميزة في يوم المهندس البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بمناسبة يوم المهندس البحريني الذي يصادف 15 أكتوبر من كل عام؛ هنأ أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) كافة المهندسين والمهندسات من منتسبي الشركة، معربين عن فخرهم واعتزازهم بالجهود المتميزة والمساعي الدؤوبة لمهندسي أسري والتي دفعت بالشركة نحو التألق والنجاح.
والجدير بالذكر أن شركة أسري تدعم الكوادر الهندسية من خلال السعي الدائم لخلق فرص نوعية واعدة لتبني وتمكين المهندس البحريني بغية إشراكه بشكل فاعل في الارتقاء بمسيرة التطوير المستمرة للشركة مع التركيز على أهمية التهيئة والتعليم والتدريب؛ حيث ارتفعت نسبة المهندسين العاملين في مختلف القطاعات الهندسية بالشركة بنسبة قدرها 37 % في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك يصل عدد الموظفين العاملين بإدارة الإنتاج إلى أكثر من 1400 موظف.
تمتلك أسري مجموعة رائدة من مراكز الخدمات والورش الصناعية المتخصصة التي تغطي مجتمعة كافة القطاعات الإنتاجية بالشركة كورش الصيانة والميكانيكا والكهرباء والصلب والغلايات والأنابيب؛ حيث تعمل هذه الورش على تدريب وتوظيف الكفاءات من فنيين ومهندسين بشكل مستمر لتؤهلهم لشغل مناصب أعلى مستقبلاً، وذلك ضمن خطط الشركة الداعمة للتحول الشامل ورفع مستوى الإنتاجية.
وفي هذا الإطار، يجدر الإشارة إلى أنه قد حققت دائرة البناء الجديد والهندسة بالشركة العديد من المنجزات على الصعيد الإقليمي والدولي؛ حيث حصلت على اعتماد الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين ( ASME ) للقيام بأعمال تصنيع وإصلاح أوعية الضغط جراء التزامها بتطبيق المعايير الدولية بأعلى المستويات بما فتح آفاقاً جديدة للشركة للمساهمة في قطاعات النفط والغاز والقطاعات البحرية بما يتماشى مع سياسات أسري التطويرية.
وبهذا الإنجاز، أصبحت أسري قادرة على تصنيع مختلف أنواع السفن المطلوبة لأنشطة النفط والغاز بالمنطقة إضافة إلى إصلاح وتصنيع أوعية الضغط التي تمثل المعدات الأساسية بالقطاع النفطي إضافة إلى كونها عنصراً رئيسياً في قطاع الإصلاح البحري.
تثمّن أسري عاليا الدور البارز والجهود الشبابية المتميزة للمهندسين العاملين بكافة القطاعات الإنتاجية بالشركة، وتتمنى لجميع المهندسين والمهندسات دوام التوفيق والسداد.
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