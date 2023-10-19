(أسري) تهنئ مهندسيها وتشيد بإسهاماتهم المتميزة في يوم المهندس البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام؛‭ ‬هنأ‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭) ‬كافة‭ ‬المهندسين‭ ‬والمهندسات‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الشركة،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬فخرهم‭ ‬واعتزازهم‭ ‬بالجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬والمساعي‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لمهندسي‭ ‬أسري‭ ‬والتي‭ ‬دفعت‭ ‬بالشركة‭ ‬نحو‭ ‬التألق‭ ‬والنجاح‭. ‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬أسري‭ ‬تدعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الهندسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السعي‭ ‬الدائم‭ ‬لخلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬واعدة‭ ‬لتبني‭ ‬وتمكين‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬بغية‭ ‬إشراكه‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمسيرة‭ ‬التطوير‭ ‬المستمرة‭ ‬للشركة‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التهيئة‭ ‬والتعليم‭ ‬والتدريب؛‭ ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬المهندسين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الهندسية‭ ‬بالشركة‭ ‬بنسبة‭ ‬قدرها‭ ‬37 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬بإدارة‭ ‬الإنتاج‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬موظف‭.‬

‭ ‬تمتلك‭ ‬أسري‭ ‬مجموعة‭ ‬رائدة‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمات‭ ‬والورش‭ ‬الصناعية‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬مجتمعة‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬بالشركة‭ ‬كورش‭ ‬الصيانة‭ ‬والميكانيكا‭ ‬والكهرباء‭ ‬والصلب‭ ‬والغلايات‭ ‬والأنابيب؛‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬وتوظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬من‭ ‬فنيين‭ ‬ومهندسين‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لتؤهلهم‭ ‬لشغل‭ ‬مناصب‭ ‬أعلى‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطط‭ ‬الشركة‭ ‬الداعمة‭ ‬للتحول‭ ‬الشامل‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الإنتاجية‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬يجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬حققت‭ ‬دائرة‭ ‬البناء‭ ‬الجديد‭ ‬والهندسة‭ ‬بالشركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي؛‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الجمعية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للمهندسين‭ ‬الميكانيكيين‭ (‬ ASME ‭) ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬تصنيع‭ ‬وإصلاح‭ ‬أوعية‭ ‬الضغط‭ ‬جراء‭ ‬التزامها‭ ‬بتطبيق‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬بأعلى‭ ‬المستويات‭ ‬بما‭ ‬فتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬للشركة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والقطاعات‭ ‬البحرية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬سياسات‭ ‬أسري‭ ‬التطويرية‭. ‬

وبهذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬أصبحت‭ ‬أسري‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تصنيع‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬السفن‭ ‬المطلوبة‭ ‬لأنشطة‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬بالمنطقة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصلاح‭ ‬وتصنيع‭ ‬أوعية‭ ‬الضغط‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬المعدات‭ ‬الأساسية‭ ‬بالقطاع‭ ‬النفطي‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬عنصراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الإصلاح‭ ‬البحري‭.‬

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‬تثمّن‭ ‬أسري‭ ‬عاليا‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬والجهود‭ ‬الشبابية‭ ‬المتميزة‭ ‬للمهندسين‭ ‬العاملين‭ ‬بكافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬بالشركة،‭ ‬وتتمنى‭ ‬لجميع‭ ‬المهندسين‭ ‬والمهندسات‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬