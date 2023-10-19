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تقرير: البحرين في المرتبة الثامنة عشرة في مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي

10/19/2023 4:28:43 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

احتلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المرتبة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬عالمياً‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬الأسواق‭ ‬جاهزية‭ ‬لعصر‭ ‬التنقل‭ ‬بالمركبات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لنتائج‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬الجاهزية‭ ‬العالمية‭ ‬للتنقل‭ ‬الكهربائي‭ ‬ ‭ ‬ GEMRIX ‭ ‬2023‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬‮«‬آرثر‭ ‬دي‭ ‬ليتل‮»‬،‭ ‬شركة‭ ‬الاستشارات‭ ‬الإدارية‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬ويتماشى‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬ويمثل‭ ‬تقدما‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬المستدام‭.‬

يشمل‭ ‬الاصدار‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬الجاهزية‭ ‬العالمية‭ ‬للتنقل‭ ‬الكهربائي‭ ‬ ‭ ‬ GEMRIX ‭ ‬2023‮»‬‭ ‬35‭ ‬سوقاً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القارات،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬الأكثر‭ ‬شمولاً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الصناعة‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭. ‬ويسلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التوجه‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬عالمياً‭ ‬منذ‭ ‬نسخته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النرويج‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬صدارتها‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬جاهزية‭ ‬أسواقها‭ ‬للتنقل‭ ‬الكهربائي،‭ ‬وظهرت‭ ‬الصين‭ ‬كمنافس‭ ‬قريب‭ ‬لها‭. ‬وعلى‭ ‬خطاهم‭ ‬تخطو‭ ‬بلدان‭ ‬مثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خطوات‭ ‬نحو‭ ‬زيادة‭ ‬اعتماد‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭.‬

افتتحت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬أول‭ ‬محطة‭ ‬لشحن‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬للجمهور،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بالتنقل‭ ‬المستدام‭. ‬كما‭ ‬نشرت‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الدراجات‭ ‬الكهربائية‭ ‬والسكوتر‭ ‬الكهربائي‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬إثراء‭ ‬مشهد‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ولفت‭ ‬جوزيف‭ ‬سالم،‭ ‬شريك‭ ‬ومسؤول‭ ‬قطاع‭ ‬السفر‭ ‬والتنقل‭ ‬في‭ ‬‮«‬آرثر‭ ‬دي‭ ‬ليتل‮»‬‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬عصر‭ ‬التنقل‭ ‬الكهربائي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تحقق‭ ‬البحرين‭ ‬تقدماً‭ ‬جديراً‭ ‬بالثناء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭. ‬تعدّ‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للحكومة‭ ‬2030‭ ‬واستراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬2022‭-‬2026‭ ‬بمثابة‭ ‬أطر‭ ‬سياسية‭ ‬قوية‭ ‬تمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لمستقبل‭ ‬تنقل‭ ‬كهربائي‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬الكربون‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لجعل‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬أكثر‭ ‬وصولاً‭ ‬وجاذبية‭ ‬للسكان‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المالية،‭ ‬دخل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭. ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الإقراض‭ ‬التلقائي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭. ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬البرنامج‭ ‬لتقديم‭ ‬أقساط‭ ‬تأمين‭ ‬مخفضة‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬والمركبات‭ ‬الكهربائية‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الفوائد‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬التوفير‭ ‬البسيط‭ ‬في‭ ‬التكاليف‭. ‬كما‭ ‬يحق‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬يستفيدون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬تأمينية‭ ‬شاملة‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإصلاح‭ ‬داخل‭ ‬الوكالة‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يقدم‭ ‬البرنامج‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬مثل‭ ‬استبدال‭ ‬البطاريات‭ ‬ومرافق‭ ‬إعادة‭ ‬شحن‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭. ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬المتعدد‭ ‬الأوجه‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬الحواجز‭ ‬المالية‭ ‬أمام‭ ‬ملكية‭ ‬المركبة‭ ‬الكهربائية‭ ‬ويوفر‭ ‬أيضاً‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التغطية‭ ‬الموسعة‭ ‬والمزايا‭ ‬الإضافية‭. ‬وقال‭ ‬أندرياس‭ ‬شلوسر،‭ ‬الشريك‭ ‬ومسؤول‭ ‬عالمي‭ ‬لقطاع‭ ‬السيارات‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬آرثر‭ ‬دي‭ ‬ليتل‮»‬‭: ‬تعدّ‭ ‬الشراكة‭ ‬الرائدة‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬مارسون‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬التصنيع‭ ‬الأمريكية‭ ‬غوس‭ ‬آوتو‭ ‬لإطلاق‭ ‬أول‭ ‬مصنع‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬خطوة‭ ‬هائلة‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭. ‬وتعمل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمنافس‭ ‬ناشئ‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬عالمياً‭. ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬هذا‭ ‬المصنع‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬خطط‭ ‬لإنتاج‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬ذات‭ ‬العجلتين‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬سيارات‭ ‬الركاب‮»‬‭.‬تعمل‭ ‬المؤسّسات‭ ‬المالية‭ ‬والحكومة‭ ‬يدا‭ ‬بيد‭ ‬لتسريع‭ ‬اعتماد‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ويعتبر‭ ‬برنامج‭ ‬الإقراض‭ ‬التلقائي‭ ‬التابع‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬والذي‭ ‬يقدم‭ ‬خيارات‭ ‬التمويل‭ ‬المستدامة‭ ‬المتخصصة،‭ ‬مثالاً‭ ‬جديراً‭ ‬بالملاحظة‭. ‬وتضع‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تركيز‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬التنقل‭ ‬المستدام‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لمنظومة‭ ‬قطاع‭ ‬قوي‭ ‬للمركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتركيز،‭ ‬تتمتع‭ ‬البحرين‭ ‬بمكانة‭ ‬جيدة‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤيتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وتصبح‭ ‬لاعباً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬التنقل‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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