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17 موقعا للأحوال المتنقلة بـ 5 مناطق

10/19/2023 4:27:26 AM
(MENAFN- Al Watan) تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 17 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة ((نأتي إليك)) التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة ((موجودين)) الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. وبدأت الوحدات المتنقلة تقديم خدماتها بمناطق القصيم، ومكة المكرمة، ونجران، والحدود الشمالية، والشرقية.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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