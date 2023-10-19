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آل مجثل يتفقد مزرعة غينيس النموذجية

10/19/2023 4:27:26 AM
(MENAFN- Al Watan) زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، المزرعة الإرشادية النموذجية بوادي بن هشبل، التي دخلت مؤخرًا موسوعة ((غينيس)) للأرقام القياسية، كأكبر مزرعة مستدامة على مستوى العالم، بمساحة جاوزت الـ3.2 مليون متر مربع؛ لتضاف لغيرها من إنجازات المملكة.
وتحتوي المزرعة على 50 حقلاً إرشاديًا، ويتم فيها تطبيق أفضل الطرق الزراعية السليمة، وتقنيات الري المتقدمة باستخدام المياه المجددة والصالحة لري كافة أنواع المزروعات.
وتضم المزرعة آلاف الأنواع النباتية المختلفة، منها الفواكه الموسمية التي تمتاز بها منطقة عسير، وكذلك بعض المحاصيل الحقلية والأعلاف بهدف البحث والدراسة، كما يتم زراعة العديد من الأشجار البرية المحلية.
وأشاد آل مجثل بهذا الإنجاز، منوهًا بجهود الوزارة وفريق العمل المتخصص، الذي ساهم في هذا الإنجاز الزراعي العالمي الذي تحقق باسم الوطن.
وقام آل مجثل بجولة شاملة للمزرعة النموذجية، اطلع خلالها على الأعمال البحثية وطرق الري المستدامة بالمزرعة وأعمال التشغيل والصيانة، وأثنى على كافة العاملين والجهود المبذولة، مؤكدًا أهمية تحقيق إستراتيجيات الوزارة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
كما شملت الزيارة مزرعة الوادي السياحية الخاصة، وإحدى شركات الدواجن التي تنتج يوميًا 180 ألف طير، بإشراف مباشر من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير.

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