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ملتقى للبيئة والإنسان

10/19/2023 4:27:26 AM
(MENAFN- Al Watan) افتتحت رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة، الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، فعاليات ملتقى ((البيئة والإنسان والفكر المستديم))، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية بالجامعة اليوم الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445هـ، الموافق 18 أكتوبر 2030، ويستمر لمدة يومين بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.
وتجولت النعيم في المعرض المصاحب للملتقى، والذي شمل مشاركات ومبادرات الطلبة للحفاظ على البيئة، كما يشمل الملتقى الذي يستهدف منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة دورات تدريبية وجلسات حوارية ومحاضرات، وورش عمل ومناظرات في العديد من المجالات التي تخدم البيئة وتعزز من مفهوم التنمية المستدامة.
وأوضحت النعيم أن الملتقى يأتي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 نحو تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية المستدامة بجميع أشكالها، كمحور أساسي في التخطيط وتأسيس البنية التحتية وتطوير السياسات والاستثمار، وجاء الملتقى ليشتمل على العديد من البرامج والفعاليات وورش العمل التي تسعى إلى تعزيز الوعي البيئي لدى فئات المجتمع، لما له من دور في صناعة حياة أكثر جودة.
وبين عميد شؤون الطلاب، الدكتور مهند بن غازي عابد، أن الملتقى يهدف إلى رفع مستوى وعي المنسوبين والمنسوبات والطلاب والطالبات في الجامعة، من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية، وصنع مبادرات بيئية، وتأكيد دور الفرد والمجتمع في الحفاظ على البيئة والمساهمة في حمايتها؛ لتحقيق بيئة أكثر استدامة ترتقي بجودة الحياة، وشهد الملتقى حضورًا لافتًا من الطلبة في يومه الأول.

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