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3 مراحل لإصدار الرخصة المهنية

10/19/2023 4:27:26 AM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب وضع ضوابط للرخص المهنية للمدربين مشترطة فيه أن يكون المتقدم مؤهلاً في تخصص مجال التدريب الذي يرغب بممارسته، وذلك بحصوله على درجة شهادة (الدرجة الجامعية، الدبلوم، الشهادة الثانوية وما يعادلها، شهادة مهنية/ حرفية معتمدة من جهة ذات اختصاص ومعترف بها)، إضافة إلى اجتياز المتقدم لاختبار الرخصة المهنية، بتحقيق الدرجة المطلوبة للاجتياز المحددة من صاحب الصلاحية مع استيفاء الاشتراطات التخصصية إن وجدت، فضلا عن أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيًا بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وحددت الهيئة 3 مراحل لإصدار الرخصة المهنية للمدربين، تشتمل المرحلة الأولى على دخول المتقدم للنظام الإلكتروني للرخص المهنية للمدربين والتسجيل في الاختبار، وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة، لتتحقق الهيئة من صحة جميع بياناته الشخصية والمهنية، أما المرحلة الثانية، فتشتمل على إجراء اختبار الرخصة المهنية للمدربين، وأخيرا المرحلة الثالثة التي يتم فيها رفع المتقدم طلبًا بإصدار رخصته بعد استيفاء شروط الحصول عليها​.
سريان الرخصة
جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم، عبر منصة ((استطلاع))، بهدف تطوير ضوابط الرخص المهنية للمدربين وتنظيمها بناءً على التوجهات الوطنية ورؤية المملكة 2030 متضمن المشروع إعداد معايير مهنية واعتمادها، إضافة إلى تطبيق اختبارات الكفاءة المهنية .
وأكدت الهيئة أن مدة سريان الرخصة تبدأ من تاريخ إصدارها، ويحدد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة عند إصدار المتقدم رخصته خلال السنة الميلادية من تاريخ اجتيازه اختباره الأحدث، فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، كما أنه عند إصدار المتقدم رخصته بعد انتهاء السنة الميلادية من تاريخ اجتيازه اختباره الأحدث، فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة.
التزامات الرخص
أضافت الهيئة أن صلاحية الرخصة المهنية للمدربين تلغى في 3 حالات وهي، المدربون المبعدون عن مزاولة مهنة التدريب بحسب ما يرد من الجهات ذات العلاقة، إخلال المدرب بالتزامات الحاصلين على الرخص المهنية للمدربين، إصدار الرخصة ببيانات غير صحيحة أو غير موثوقة.

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