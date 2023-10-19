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عقوبات أميركية على برنامجي إيران للصواريخ والمسيرات

10/19/2023 4:26:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، يتوزعون بين الجمهورية الإسلامية وهونغ كونغ والصين وفنزويلا.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي براين نلسون إن «خيار إيران المتهور بمواصلة تطوير مسيراتها المدمرة وأسلحة أخرى يسهم في إطالة نزاعات مختلفة في مناطق عدة في العالم».
وأشارت الوزارة الى أن العقوبات تطال 11 شخصا وثماني شركات وسفينة، وأن الأشخاص المشمولين بها قدموا «مساعدة مادية» لإيران في مجال «إنتاج وتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة».
بدورها، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية ثمانية أفراد ومؤسسات على قائمتها للعقوبات في الملف ذاته.
وتأتي العقوبات في يوم أكدت طهران «إلغاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة هذه القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة».
وقرار مجلس الأمن هو الذي وضع الإطار القانوني لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة»، التسمية الرسمية للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وبموجب الاتفاق، يفترض أن يتم في 18 أكتوبر 2023 رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج الصاروخي وبرامج تسليحية أخرى للجمهورية الإسلامية.

MENAFN19102023000130011022ID1107268788

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