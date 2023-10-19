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الحكومة الفنزويلية والمعارضة تتفقان على تنظيم انتخابات رئاسية في 2024

10/19/2023 4:26:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتفقت الحكومة والمعارضة في فنزويلا خلال جولة جديدة من المفاوضات على إجراء انتخابات رئاسية في النصف الثاني من العام المقبل 2024 بحضور مراقبين دوليين.
ووقع اتفاق في هذا الشأن في باربادوس خلال محادثات توسطت فيها النرويج، مع التعهد بدعوة «بعثات دولية لمراقبة الانتخابات» من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي واتحاد البلدان الأميركية للمنظمات الانتخابية.
وسيحدد موعد الانتخابات المجلس الانتخابي الوطني في البلاد وفقا للنص الموقع. واستأنف الجانبان المحادثات سعيا لإنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية في البلاد بعد تعليقها لمدة عام تقريبا.
وقال رئيس الوفد الحكومي خورخي رودريغيز في بريدج تاون «هذه الخطوة الأولى في اتفاق أوسع بكثير».
من جهته، اعتبر ممثل المعارضة خيراردو بلايدي الاتفاق «تقدما كبيرا».
ولم تعترف المعارضة المدعومة من دول عدة أبرزها الولايات المتحدة، بإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو عام 2018 في انتخابات اعتبرت مزورة.
وفي العام التالي، عززت واشنطن العقوبات على كراكاس التي كانت قد فرضت للمرة الأولى عام 2015 بسبب القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وتأمل حكومة مادورو أن يؤدي التقارب الأخير إلى تخفيف العقوبات.
وفي بيان مشترك، رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في باربادوس، قائلة إنه «خطوة ضرورية لاستمرار عملية الحوار واستعادة الديموقراطية في فنزويلا».
وأضافت «نواصل الدعوة إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين ظلما واستقلال العملية الانتخابية والمؤسسات القضائية وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان».

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