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مجلس الدوما يصادق على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية

10/19/2023 4:26:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صوت النواب في مجلس الدوما امس لصالح انسحاب موسكو من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي خطوة إضافية في اتجاه التخلي عن اتفاق تاريخي يحظر إجراء هذه الاختبارات.
وفي جلسة استماع سريعة أمس، صوت أعضاء مجلس الدوما بالإجماع بموجب القراءتين الثانية والثالثة، على إلغاء مصادقة بلادهم على هذه المعاهدة. وبنتيجة ذلك، سيرفع مشروع القانون الى الغرفة العليا في البرلمان، أي مجلس الاتحاد، للتصويت، قبل رفعه الى الرئيس فلاديمير بوتين للمصادقة عليه وجعله قانونا نافذا.
وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قال قبيل التصويت «انتظرنا مصادقة الولايات المتحدة على هذه المعاهدة 23 عاما».
وأضاف «لكن واشنطن، بسبب معاييرها المزدوجة وموقفها غير المسؤول تجاه قضايا الأمن العالمي، لم تفعل ذلك».
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تطبق بعد نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.
وكان بوتين أعلن في وقت سابق من أكتوبر أنه «ليس مستعدا للقول» ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية.
وأبلغ نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الصحافيين الأسبوع الماضي أن موسكو لن تستأنف التجارب النووية سوى بحال قامت واشنطن بذلك.
ووقعت كل من روسيا والولايات المتحدة المعاهدة عام 1996. وفي حين صادقت روسيا عليها في 2000، لم تقدم واشنطن على خطوة مماثلة.

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