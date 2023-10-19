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أوكرانيا تستخدم للمرة الأولى صواريخ أتاكمس الأميركية وبوتين لن تغير النزاع وستطيل معاناة كييف

10/19/2023 4:26:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان تسليم الولايات المتحدة لأوكرانيا صواريخ «أتاكمس» (ATACMS) بعيدة المدى واستخدامها من قبل كييف لن يكون له أي تأثير على مسار الحرب ولن يؤدي سوى إلى إطالة أمد معاناة أوكرانيا.
وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته للصين: «الأمر الرئيسي هو أن هذه الصواريخ لن تغير الأمور بشكل جذري على خط التماس، هذا مستحيل». وأعرب الرئيس الروسي عن ترحيبه بما اعتبره موقفا غربيا أقل تزمتا بشأن أوكرانيا واتفاقه مع التصريحات عن ضرورة حل الصراع عبر المحادثات. ورأى ان عقد مثل هذه المحادثات يتطلب من أوكرانيا إلغاء مرسوم يحظر أي مفاوضات مع موسكو.
واستخدمت كييف للمرة الأولى ضد روسيا منظومة صواريخ «أتاكمس» وفق ما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي من دون كشف أي تفاصيل، في حين أعلنت قواته الخاصة شن ضربات مدمرة على مدرجي طيران تسيطر عليهما موسكو.
وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي: «يتم تنفيذ الاتفاقات التي توصلنا إليها مع الرئيس الأميركي جو بايدن. يتم تنفيذها ببالغ الدقة: لقد أثبتت أتاكمس جدارتها». بدوره، حذر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف الولايات المتحدة من أن قرارها تزويد أوكرانيا هذه الصواريخ البعيدة المدى هو «خطأ فادح». وقال أنتونوف في بيان إن «قرار البيت الأبيض بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى الأوكرانيين هو خطأ فادح. عواقب هذا الإجراء، الذي تم إخفاؤه عمدا عن الجمهور، ستكون ذات طبيعة خطرة للغاية».

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