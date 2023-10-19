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المستشفى المعمداني أقدم من إسرائيل

10/19/2023 4:26:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لم يكن اختيار إسرائيل لقصف المستشفى المعمداني في غزة عبثيا، على ما يبدو فقد طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاء عدد من المشافي في قطاع غزة، بما فيهم المشفى المعمداني، إلا أن كادره الإداري والطبي رفض ذلك، وتواصل مع الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا التي تواصلت بدورها مع عدة جهات ومنظمات وأعطت تطمينات للاستمرار في العمل، باعتبار أن المشفى محمي بالقانون الدولي، بحسب تقرير لموقع تلفزيون «سوريا».
وأسس المشفى الأهلي العربي أو المعمداني في غزة عام 1882، أي قبل نكبة عام 1948 وإعلان الاحتلال بأكثر من 66 عاما، في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
وهو من أقدم المشافي في فلسطين عموما، أسسته جمعية الكنيسة الإرسالية التابعة لكنيسة إنجلترا، ودخل في الخدمة بشكل أكبر اعتبارا من عام 1904، وبقربه كنيسة القديس برفيويوس ومسجد الشمعة ومقبرة الشيخ شعبان.
وأدير المشفى من قبل المذهب المعمداني الجنوبي كبعثة طبية بين عامي 1954 و1982، ثم عاد المستشفى تحت إدارة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالقدس اعتبارا من الثمانينيات، ويأخذ دعما من دول أوروبية وجمعيات مسيحية دولية.
وكان المشفى قبل قصفه الذي أسقط أكثر من 1000 ضحية بين قتيل وجريح، يعالج حوالي 36.000 مريض كل عام، ويوفر الرعاية للمرضى، بما في ذلك رعاية الأمومة، ويدير قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة.
كما أن المستشفى يوفر عيادات متنقلة مجانية للقرى في جميع أنحاء غزة، بهدف الوصول إلى المجتمعات الأكثر حرمانا، بحسب «churchtimes» البريطانية.
وتشمل التحديات في الأوقات العادية الكهرباء المتوافرة لمدة أقصاها عشر ساعات يوميا، ونقص الأدوية والمعدات الطبية.

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