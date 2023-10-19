Thursday, 19 October 2023 01:53 GMT

الصحافيين العرب يطالب بمحاكمة إسرائيل

10/19/2023 4:26:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدان الاتحاد العام للصحافيين العرب المجازر الصهيونية البربرية البشعة التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 3500 شهيد و10 آلاف جريح بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والزملاء الصحافيين.
وقال الاتحاد في بيان: إذ تواصل آلة الحرب الإسرائيلية كل جرائم الحرب من قتل وتدمير وحرق وهدم المباني والعمارات مستخدمة في ذلك أشد الأسلحة فتكا، فإن الاتحاد العام للصحافيين العرب يطالب بمحاسبة اسرائيل على ارتكاب جرائم الحرب ضد الانسانية وتقديم قادتها للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد ارتكابها مجزرة العدوان الوحشي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة والذي سقط خلاله اكثر من 1000 شهيد وجريح.
وطالب الاتحاد العام للصحافيين العرب كل الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات العربية المهنية بسرعة التحرك لوقف هذا العدوان الصهيوني وضرورة كسر الحصار على غزة فورا ومد الشعب الفلسطيني هناك بالمستلزمات الضرورية لمساعدته لمواجهة هذا العدوان النازي، خاصة بعد قطع المياه والكهرباء عن غزة.
ودعا الاتحاد جميع الصحافيين والكتاب والمثقفين في كل مكان لرفع صوتهم بإدانة المجازر الصهيونية في قطاع غزة، وطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرائم الوحشية وإدانة مرتكبيها.

MENAFN19102023000130011022ID1107268782

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث