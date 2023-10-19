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بعد المستشفى الغارات تستهدف المساجد و الأونروا لم يعد لدينا ماء ولا طعام نقدمه لأهالي غزة

10/19/2023 4:26:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت نيران المدافع وصواريخ الطائرات الاسرائيلية التي لم تتوقف على قطاع غزة رغم التنديد والغضب الدولي والشعبي، شيع فلسطينيون بعضا من شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى المعمداني، فيما كان آخرون يبحثون عن أحبائهم بين الأشلاء.
وفي ساحة المستشفى الأهلي المعمداني في وسط غزة، عمل سامر ترزي وأحمد طافش مع عشرات من الفلسطينيين على جمع أشلاء القتلى المتناثرة بعد القصف الذي استهدفه أمس وتسبب بمقتل 471 شخصا، وفق وزارة الصحة التابعة لـ «حماس».
وضع سامر (50 عاما) قفازات وحمل كيسا بلاستيكيا أسود اللون جمع فيه يدا وجدها تحت شجرة، ويشير الى بقايا أرز وبعض قطع الدجاج المسلوق التي اختلطت بالدم، قبل أن يقول «كانوا هنا يأكلون. كلهم ماتوا، مجزرة».
وقال مسؤول طبي في قطاع غزة ان عدد القتلى ربما يرتفع نظرا للعدد الكبير من الجرحى وكذلك من الأشلاء، حيث لا يعرف المواطنون هذه الاشلاء لمن، ولا يملك القطاع امكانيات التعرف على هوية الاشخاص بالتقنيات الحديثة كالـ «دي إن إيه». وتداول ناشطون صورا لفلسطينيين يبحثون عن المفقودين بين الجثث التي تكدست في خيام نصبت خصيصا بعد امتلاء المشارح.
ويروي عدنان الناقة، البالغ من العمر 37 عاما، «كنت هنا عندما وقعت المجزرة. خرجت لأشتري بعض الطعام للأولاد وأخذتهم معي. ما إن دخلت المستشفى حتى سمعت صوت انفجار».
وتابع «شاهدت كتلة نار هائلة، كل الساحة اشتعلت بالنار، ورأيت الجثث تتطاير في كل مكان، أطفال ونساء وكبار في السن، لا استطيع أن أصدق أنني ما زلت على قيد الحياة مع أولادي الخمسة.. لكن ما ذنب هؤلاء الأبرياء؟».
من جهته، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على منصة «إكس» أن الوضع في غزة «يصبح خارج السيطرة» بسبب العجز عن إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم.
وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس «مع كل ثانية نتأخر فيها في إدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا»، مشددا على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ أربعة أيام عند الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وأضاف «نحتاج إلى دخول فوري لبدء توصيل إمدادات منقذة للحياة».
بدورها، أعلنت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنه «لم يعد لدينا أي ماء أو طعام لنقدمه لأهالي قطاع غزة» حسبما نقلت عنها قناة «العربية».
في هذه الأثناء، تجددت الغارات الاسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة «ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في غزة والضفة إلى 3540 شهيدا و13300 مصاب»، منها 3478 شهيدا، وأكثر من 12 ألف مصاب في غزة وحدها.
وبعد المجزرة التي ارتكبتها في المستشفى المعمداني، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عددا من الفلسطينيين سقطوا بين قتيل وجريح في قصف إسرائيلي استهدف مسجد شهداء الأقصى في النصيرات بقطاع غزة، وأن عشرات الشهداء والجرحى وصلوا تباعا إلى المستشفى إثر قصف المسجد الذي نزحوا إليه، جلهم من النساء والأطفال.
وقالت قناة «الجزيرة» بدورها إن غارة إسرائيلية دمرت مسجد المحطة في حي التفاح.

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