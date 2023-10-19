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غضب شعبي يعم العالم العربي والإسلامي بعد قصف المستشفى الأهلي

10/19/2023 4:26:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفاقمت حالة الغضب الشعبية العربية والاسلامية في عدة دول في أعقاب استهداف الاحتلال الاسرائيلي مستشفى في غزة أسفر عن مقتل واصابة مئات الفلسطينيين، حيث تظاهر المئات في مدن رام الله ونابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما قالت الخارجية الإسرائيلية إنها أجلت طواقم سفارتيها بالمغرب ومصر بحسب ما أفادت صحيفة يديعوت احرونوت.
ففي نابلس، شمال الضفة الغربية، خرج مئات من الفلسطينيين حاملين أعلاما فلسطينية وأعلام حركة حماس، ورددوا هتافات ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
وبحسب فرانس برس، قامت قوات الأمن الفلسطينية بإلقاء الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، في نابلس.
ونظمت احتجاجات مماثلة في رام الله، مقر السلطة الفلسطينية، حيث ردد المشاركون شعارات مؤيدة لحركة حماس وضد «التنسيق الأمني» مع إسرائيل.
وتضامن معهم الآلاف من المصريين الذين خرجوا في تظاهرات أمس في عدة محافظات مصرية تضامنا مع غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
ونقلت فضائية «إكسترا نيوز» المصرية مشاهد تظهر متظاهرين في عدد من المحافظات بينها المنيا في الجنوب والدقهلية والمنوفية في دلتا النيل.
كما تظاهر نحو خمسة آلاف أردني أمس بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان للتعبير عن غضبهم، وأفادت وكالة فرانس برس عن تواجد أمني كثيف في المكان، فيما هتف المتظاهرون الذي حملوا الأعلام الفلسطينية «يلا نحكي عالمكشوف سفارة ما بدنا نشوف»، و«لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية»، و«لا سفارة أميركية على الأرض الأردنية». كما هتفوا «اهتف واسمع مش خايفين لعنة الله على الخاينين».
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «ثورة حتى النصر» و«اطردوا السفير وأغلقوا السفارة».
كما رفع المتظاهرون صور الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكتب عليها بالعربية والانجليزية «مجرم حرب» و«شركاء في الجريمة». وكتب على اخرى بالانجليزية «نهاية إسرائيل هي المفتاح بالنسبة لنا لنكون أحرارا».
ومنعت قوات الأمن المحتجين الغاضبين الذين كانوا يصرخون «عالسفارة عالسفارة» من الاقتراب من مبنى السفارة الذي يقع في منطقة الرابية غرب عمان وفرضوا طوقا أمنيا وأغلقوا جميع الطرق المؤدية اليها.
وقدر مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس عدد المتظاهرين بنحو خمسة آلاف شخص.
في الاثناء، أصيب العشرات بينهم عناصر شرطة بجروح خلال تظاهرات مناهضة لإسرائيل خرجت في اسطنبول، وفق ما أفادت السلطات امس.
واندلعت المناوشات بين الشرطة والمحتجين عندما حاول عدد من المتظاهرين تجاوز الحواجز الأمنية من أجل دخول مبنى القنصلية. واعتقلت الشرطة خمسة أشخاص.
وأفاد مكتب المحافظ بأن رجلا يبلغ من العمر 65 عاما أصيب بسكتة قلبية خلال الاحتجاجات وتوفي لاحقا في المستشفى.
وانضمت حشود كبيرة إلى التظاهرات في اسطنبول والعاصمة التركية أنقرة، مرددين شعارات مؤيدة للفلسطينيين.
ودعت إسرائيل مواطنيها لمغادرة تركيا «في أقرب وقت ممكن» في ظل مخاوف من هجمات انتقامية. وتظاهر أمس الآلاف من التونسيين أمام السفارة الفرنسية في العاصمة التونسية للتعبير عن غضبهم وتنديدا بقصف المستشفى. وردد المتظاهرون وغالبيتهم من الشباب الذين رفعوا أعلاما فلسطينية «الشعب يريد تجريم التطبيع» و«طرد السفير واجب»، وفقا لفرانس برس. وكتب على لافتات «ماكرون قاتل» و«فرنسا ارحلي.

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