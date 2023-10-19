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بايدن يتبنى الرواية الإسرائيلية صاروخ حاد عن مساره أصاب المستشفى

10/19/2023 4:26:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبنى الرئيس الأميركي جو بايدن رواية إسرائيل التي حملت حركة الجهاد الإسلامي مسؤولية القصف الذي تسبب في مقتل المئات في مستشفى بقطاع غزة، مشددا على أن حركة حماس لم تجلب سوى المعاناة للشعب الفلسطيني، مشددا على أن الأزمة الحالية تعزز الإصرار على «حل الدولتين».
وقال بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب أمس: «شعرت بحزن عميق وغضب شديد بسبب القصف الذي وقع في المستشفى في غزة»، مضيفا: «بناء على ما رأيته يبدو أن ذلك تم من قبل الطرف الثاني وليس أنتم».
وأشار إلى أن ذلك يستند إلى بيانات عرضتها عليه وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون).
وأضاف بايدن للصحافيين قبيل مغادرته إسرائيل «بناء على المعلومات التي اطلعنا عليها حتى الآن، يبدو أن ذلك حدث نتيجة صاروخ حاد عن مساره أطلقته جماعة إرهابية».
ورأى الرئيس الأميركي أن «علينا أن نضع في اعتبارنا أن حماس لا تمثل كل الشعب الفلسطيني ولم تجلب له سوى المعاناة». وقال بايدن إنه حث نتنياهو على ضمان «القدرة على إنقاذ الأرواح لمساعدة الفلسطينيين الأبرياء المتأثرين» من الحرب.
وأعلن عن تخصيص
100 مليون دولار تمويلا جديدا من واشنطن للمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وتعهد بايدن بأن تزود واشنطن إسرائيل بكل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها، معتبرا أن «حماس أسوأ من تنظيم داعش»، لافتا إلى ان 31 أميركيا كانوا من بين أكثر من 1300 إسرائيلي قتلوا في هجوم «حماس».
لكنه حذر إسرائيل من الانسياق إلى الغضب على نحو أعمى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
وقال بايدن: «أحذر من هذا في حين يعتمل فيكم كل هذا الغضب، لا تدعوه يسيطر عليكم. كنا غاضبين بعد أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة لكن في حين كنا نسعى للانتصاف وحصلنا عليه، ارتكبنا أخطاء أيضا».
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إسرائيل وافقت على إمكانية بدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها من أجل «تحرك الشاحنات عبر الحدود في أسرع وقت ممكن».
من جهته، قال نتنياهو ان الحرب الحالية في غزة: «صعبة وستكون من نوع مختلف، لأن حماس عدو من نوع مختلف».
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تل أبيب لن تسمح بدخول الإمدادات الإنسانية من جانبها على الحدود إلى غزة لكنها لن تمنع دخول المساعدات القادمة من مصر.
وذكر المكتب في بيان «بناء على طلب الرئيس بايدن لن تمنع إسرائيل دخول الإمدادات الإنسانية من مصر مادامت تقتصر على الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين في جنوب قطاع غزة».
وأضاف: «إسرائيل لن تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية من أراضيها إلى قطاع غزة بدون إعادة الرهائن».
في المقابل، قالت (حماس) في بيان ردا على تصريحات بايدن في تل أبيب إن الولايات المتحدة «منحازة بشكل أعمى لإسرائيل».
وأضافت الحركة ان «تبني بايدن للرواية الإسرائيلية تأكيد على أن الإدارة الأميركية شريك وداعم مباشر لقادة إسرائيل في هذه المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية».
في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية «بشدة الهجوم الإسرائيلي»، معبرة عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح. وأعربت الخارجية البحرينية عن «إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد للقصف الإسرائيلي» للمستشفى.
ونددت قطر «بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي» للمستشفى، معتبرة أنه «مجزرة وحشية، وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزل».
وقال الأردن إن «إسرائيل تتحمل مسؤولية هذا الحادث الخطير»، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضربة على مستشفى في غزة والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين بأنها «كارثة مروعة» تشير لضرورة إنهاء الصراع عبر المفاوضات.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها تشعر «بالصدمة وتندد بشدة» بالقصف على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، داعية إلى «وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الهجوم على مستشفى في غزة «مروع وغير مقبول على الإطلاق».
وفي السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن أجهزة مخابرات بلاده تحلل الأدلة للوقوف بشكل مستقل على الحقائق المتعلقة بالانفجار الذي وقع بمستشفى غزة.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «فزعه لمقتل المئات في غارة على مستشفى في غزة وندد بقوة بما جرى، وقال في مراسم افتتاح منتدى الحزام والطريق في بكين امس إنه يندد بهجمات (حماس) «لكن تلك الهجمات لا تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني».
ورأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن «لا شيء» يمكن أن يبرر «قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين»، منددة بالمشاهد «المروعة».
من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد لا يمكنه قبول قيام إسرائيل بوقف إمدادات المياه لسكان غزة، وهو ما ينتهك «بوضوح» القانون الدولي.

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