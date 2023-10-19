سالم العبدالله الكويت تؤكد موقفها الراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

MENAFN - Al-Anbaa) استضافت مدينة جدة الاجتماع الاستثنائي العاجل المفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، وذلك بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، حيث تم تدارس التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع الإنسانية بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.وألقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله كلمة الكويت في الاجتماع، وقال فيها: ينعقد اجتماعنا ونحن نشهد بكل أسى تصاعد العمليات العسكرية المرتكبة من قبل قوات سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة واستهدافها للمدنيين العزل بعمليات عسكرية وغارات جوية مكثفة أسفرت عن مقتل مئات الأبرياء العزل وإصابة الآلاف منهم كما استهدفت الخدمات الأساسية والحيوية ومنها قطع امدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود في قطاع غزة والعمل على تهجير قسري لسكان القطاع البالغ تعدادهم 2.3 مليون نسمة ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والقرارات الدولية والشرعية ذات الصلة واضعة خيارات الشعب الفلسطيني المحاصر بين الموت أو التطهير العرقي أو التهجير القسري بما يشكل بكل وضوح جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.وأضاف الشيخ سالم العبدالله: لقد شهدنا ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجريمة حرب نكراء جراء قصفها لمستشفى المعمداني في قطاع غزة مؤدية إلى مقتل وإصابة المئات من الأبرياء وفي هذا السياق تدين الكويت بأشد العبارات تلك الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الجريمة النكراء.وتابع: وإذ تجدد الكويت إدانتها الشديدة لما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم واعتداءات سافرة فإننا نطالب المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ودفع اسرائيل للامتثال لجميع القرارات الأممية ذات الصلة والقانون الدولي الإنساني وضرورة توفير حماية دولية للمدنيين وتأمين ممرات لوصول الفرق الطبية والمساعدات الإغاثية بصفة عاجلة للمحاصرين في قطاع غزة كما نؤكد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ونحذر من أية محاولات لتهجيره.واشار وزير الخارجية الى ان الكويت قد حذرت مرارا من تبعات تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية وفق معايير مزدوجة وتقاعسه من إيجاد حل سلمي عادل وشامل ونهائي لهذه القضية وضرورة ردع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من ممارساتها الاستفزازية من تدنيس المقدسات الدينية وانتهاكاتها المستمرة في التضييق على الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامتها لمستوطنات غير قانونية وغير شرعية وقتلها لمئات من المدنيين الأبرياء واتخاذها لإجراءات وقرارات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة كل ذلك وأكثر خلق حالة من فقدان الأمل والثقة لدى أجيال متعاقبة من الشعب الفلسطيني في حقها بالعيش حياة كريمة وآمنة كبقية شعوب العالم.واختتم الشيخ سالم العبدالله بالقول: تؤكد الكويت على موقفها الراسخ والثابت والمبدئي في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 متمسكين بخيار السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بما يفضي على المنطقة وشعوبها من أمن واستقرار وتنمية.هذا ورأس وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، الاجتماع الاستثنائي العاجل، وألقى كلمة المملكة، حيث أكد فيها أن الاجتماع يأتي استجابة لتطورات مأساوية وعنيفة تشهدها المنطقة، ولتدارس الوضع الخطير لتصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطها، مجددا رفض المملكة القاطع للاعتداءات المتكررة والهجمات المتزايدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من مناشدات الوقف الفوري للأعمال العسكرية، التي يذهب ضحاياها الأطفال، والنساء، وكبار السن، من المدنيين العزل.وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة المملكة التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: «إن قيمنا ومبادئنا التي يمليها علينا ديننا الإسلامي الحنيف، تحرم قتل النفس بغير حق، وترويع الآمنين، والتعرض للأطفال والنساء والمسنين».وشدد على تحذير المملكة المتكرر من خطورة تفاقم الأوضاع، وتداعياتها غير المحسوبة، وتهيئة أرض خصبة تغذي التطرف، وتفاقم العنف، وتوسع نطاق الأزمة.وأضاف: «لقد بينت التطورات المؤلمة الأخيرة أن تفادي ذلك يقتضي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، بما في ذلك رفض التهجير القسري، ورفع الحصار عن غزة، ووقف استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية».وأكد ضرورة السعي الجاد والمشترك لتخفيف الأوضاع الإنسانية المتردية، والحد من تزايد المعاناة في غزة، عبر المطالبة بإجلاء المصابين، وفتح ممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات، والمعدات الطبية والأدوية، للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، والتركيز على الجهود نحو تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار.وجدد الأمير فيصل بن فرحان، التمسك بالسلام خيارا استراتيجيا للخروج من دوامة العنف والمعاناة، وقال: «موقفنا الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لنطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة مسار السلام بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويفضي إلى سلام عادل ودائم، يسهم في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي».وأوضح أن المملكة ستواصل التنسيق الوثيق مع أشقائها، وشركائها في المجتمع الدولي لإنهاء هذه الأزمة، بما يلبي تطلعات قادة وشعوب الدول الإسلامية، ويكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة بحياة كريمة، في ظل سلام عادل ومستدام.من جهته، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، معتبرا إياها جريمة حرب تتنافى مع كافة القيم الإنسانية، وإرهاب دولة منظم يستحق المساءلة والعقاب.وأعرب طه في في كلمته أمام الاجتماع عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والدعم الثابت لنضاله المشروع من أجل نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.كما أكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وضمان فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.وزيرا الخارجية السعودي والإيراني بحثا جهود وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة

وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين عبداللهيان خلال مباحثاتهما في جدة أمس(واس)

التقى وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حيث بحثا التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل المفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي على مستوى وزراء الخارجية في جدة، والذي جاء بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الاسلامية الحالية.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال اللقاء أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشددا على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

كما أكد موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وزير الخارجية ونظيره التركي بحثا مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة



الشيخ سالم العبدالله ود.هاكان فيدان خلال اللقاء

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس مع وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة د.هاكان فيدان، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة لبحث العدوان العسكري الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والتأكيد على أهمية وقف القتال الدائر وعدم اتساع رقعة الصراع ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق وأهمية تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

.. وبحث مع نظرائه في إيران وباكستان وإندونيسيا التطورات في الأراضي الفلسطينية



وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية باكستان جليل عباس جيلاني

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة د.حسين عبداللهيان، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي ينعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة.وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وإدانة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأكد الشيخ سالم العبدالله خلال اللقاء على ضرورة وقف القتال والعمل على ضمان عدم انتشاره إلى جبهات أخرى وحماية المدنيين وأهمية رفع الحصار عن قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق وحث المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.كما بحث التطورات الراهنة في المنطقة وخاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله وقضية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم 162 وكذلك ضرورة إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران.وتم خلال اللقاء كذلك مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية جمهورية إندونيسيا الصديقة ريتنو مارسودي لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والتأكيد على أهمية وقف القتال الدائر ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة جليل عباس جيلانيوجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والتأكيد على أهمية وقف القتال الدائر ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.البيان الختامي: رفض تهجير سكان غزة والدعوة لمحاسبة إسرائيل على جرائمهاأصدر الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان العسكري الاسرائيلي الغاشم المتواصل على الشعب الفلسطيني، بيانا ختاميا جاء فيه: ان اللجنة التنفيذية إذ تستذكر المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإذ تؤكد جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وإذ تجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته، وعلى ضوء العدوان الإسرائيلي السافر غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة والمجازر البشعة التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت لسقوط مئات الضحايا المدنيين الأبرياء وجرح الآلاف وتشريد مئات الآلاف بتدمير منازلهم:ـ تدعو إلى الوقف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع، وتؤكد على إدانتها الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان غير مسبوق من القتل والقصف وتدمير البنى التحتية المتعمد، وتهديده بارتكاب الفظائع وبالإبادة الجماعية بحقه، وعلى الرفض المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت أو تهجيرهم من منازلهم، أو تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية.ـ تطالب كافة الدول والمجتمع الدولي بالمسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنه بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة الى قطاع غزة، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن، وتحذر من خطورة مواصلة سياسة الاستهداف المتعمد للمدنيين والعقاب الجماعي المصحوبة بسياسات التجويع والحرمان من المياه وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب منع وصول الوقود، كما ينذر بكارثة حقيقية على كافة الخدمات الصحية والإنسانية وبما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني ويصل إلى حد ارتكاب الجرائم الدولية، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية.ـ تدين بشدة الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشمة للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة الذي أدى إلى قتل وجرح مئات المرضى والمصابين والنازحين من المدنيين الأبرياء، الأمر الذي يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني والأخلاق والمواثيق الدولية والإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم الحرب البشعة هذه تجاه الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء، وتطالب بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المذبحة.ـ تحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له من مأساة حقيقية تحت القصف والحصار والتجويع، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، مع إجبارهم على هجر منازلهم، وعن سياسة العقاب الجماعي العشوائي التي تتبعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني، في انتهاك لمسؤولياتها القانونية وفقا لاتفاقيات جنيف باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.ـ ترفض بشكل قاطع الدعوات لتهجير سكان قطاع غزة، وتؤكد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، وتشدد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع أي محاولات لتهجيره خارجها، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج قضايا الحل النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وضرورة وقف التصعيد العسكري ورفع الحصار عن قطاع غزة والمساهمة العاجلة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.ـ تدعو الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي جاد لتحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي الذي بدأ عام 1967 وتطبيق حل الدولتين، وفي إطار زمني واضح، وعلى النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية.ـ تشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع معايير القانون الإنساني الدولي، كما دعت إليها مرارا وتكرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار ـ 10/20 المؤرخ في 13 يونيو 2018 وبما يتماشى مع البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية السابعة، بإرسال قوة حماية دولية لحماية أرواح الأبرياء من الهجمات المستمرة لقوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين.