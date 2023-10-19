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أفراح العبدالرزاق والعصفور

10/19/2023 4:25:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل عبداللطيف مـوسى عبــــداللــه العبدالرزاق بعقد قران نجله موسى على كريمة وليد إبراهيم عبدالرحمن العصفور بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.

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