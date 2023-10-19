إن الحرب بيننا وبين اليهود هي حرب عقيدة قبل كل شيء والعقيدة لا تحارب إلا بالعقيدة والصهيونية عقيدة دينية مغلفة بغلاف سياسي، فاليهود متمسكون بعقيدة التوراة، ولن يكون لنا شأن ولن نكون لهم بالمرصاد إلا إذا تمسكنا بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.إن الشعب الفلسطيني يعاني ويتساقط، والشهداء في ازدياد وكذلك ازدياد اليتامى، كان الله في عونهم، والعدو الصهيوني لديه إصرار على سلب كل الحقوق العربية، ولا يمنعه في ذلك إلا منطق القوة. وقد قالت غولدا مائير في السابق على سبيل المثال «لن نتنازل عن مدينة القدس مهما كانت الأحوال، وقد نتنازل عن تل أبيب ولكن لا نتنازل عن مدينة القدس».إن عدونا معروف والدنيا كلها لا تريد منا إلا أن نكون متنازلين عن عقيدتنا، فالشرق والغرب كلاهما لا يريد منا إلا شيئا واحدا، قال تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)، فإسرائيل ليست بالدولة التي تعبث أو تلعب، فلن تكتفي بفلسطين ولا بالجولان، بل وضعت على باب الكنيست الإسرائيلي شعارا يقول «أقيموا دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات»، فاليهود بخيانتهم وغدرهم جربهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قتل قتيل فذهب رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام لمطالبتهم بدية هذا القتيل، فقالوا له: اجلس في هذا المكان يا محمد بجانب بيتنا حتى نصعد ونأتيك بدية القتيل. وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ومضت لحظات، وإذ بجبريل عليه السلام يتنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم ويخبره بأن يقوم من هذا المكان، وبعد قيام رسولنا صلى الله عليه وسلم من مكانه سقطت رحى لو نزلت على أقوى الناس وأشجعهم لقتلته. هؤلاء هم اليهود بخيانتهم وغدرهم.وفي غزوة خيبر جاءت امرأة الى أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وسألت: ما الذي يحبه رسولكم في الشاه؟ فقالوا لها ان رسول الله يحب يد الشاة فجاءت باليد وطبختها وبعد طبخها حشتها سما وقدمتها لرسول الله فلما أمسك بها ليأكلها قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ان الشاة تخبره بأنها مسمومة، فإذا كانت هذه المحاولات حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بتعاملهم معنا؟! اليهود شعب خائن وغدار وهم لا يعرفون السلام لأنهم شعب دموي رهيب وكانوا في عام 1967 يجمعون التبرعات لإسرائيل ليقتلوا بها المسلمين. وقد كانت إسرائيل في السابق تستجدي الصلح والمفاوضات عندما هزمت في الحرب بعدما توافرت لنا إمكانات وإرادة القتال، والآن هي لا تعبأ بشيء.أسأل الله ان تتمكن أمتنا من استرداد ما اغتصب منها، وأن ترفع راية الإسلام خفاقة عالية ترفرف على المسجد الأقصى معلنة نهاية الصهيونية الحاقدة.اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه.. اللهم آمين.

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