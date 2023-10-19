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إن الحرب بيننا وبين اليهود هي حرب عقيدة قبل كل شيء والعقيدة لا تحارب إلا بالعقيدة والصهيونية عقيدة دينية مغلفة بغلاف سياسي، فاليهود متمسكون بعقيدة التوراة، ولن يكون لنا شأن ولن نكون لهم بالمرصاد إلا إذا تمسكنا بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
إن الشعب الفلسطيني يعاني ويتساقط، والشهداء في ازدياد وكذلك ازدياد اليتامى، كان الله في عونهم، والعدو الصهيوني لديه إصرار على سلب كل الحقوق العربية، ولا يمنعه في ذلك إلا منطق القوة. وقد قالت غولدا مائير في السابق على سبيل المثال «لن نتنازل عن مدينة القدس مهما كانت الأحوال، وقد نتنازل عن تل أبيب ولكن لا نتنازل عن مدينة القدس».
إن عدونا معروف والدنيا كلها لا تريد منا إلا أن نكون متنازلين عن عقيدتنا، فالشرق والغرب كلاهما لا يريد منا إلا شيئا واحدا، قال تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)، فإسرائيل ليست بالدولة التي تعبث أو تلعب، فلن تكتفي بفلسطين ولا بالجولان، بل وضعت على باب الكنيست الإسرائيلي شعارا يقول «أقيموا دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات»، فاليهود بخيانتهم وغدرهم جربهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قتل قتيل فذهب رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام لمطالبتهم بدية هذا القتيل، فقالوا له: اجلس في هذا المكان يا محمد بجانب بيتنا حتى نصعد ونأتيك بدية القتيل. وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ومضت لحظات، وإذ بجبريل عليه السلام يتنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم ويخبره بأن يقوم من هذا المكان، وبعد قيام رسولنا صلى الله عليه وسلم من مكانه سقطت رحى لو نزلت على أقوى الناس وأشجعهم لقتلته. هؤلاء هم اليهود بخيانتهم وغدرهم.
وفي غزوة خيبر جاءت امرأة الى أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وسألت: ما الذي يحبه رسولكم في الشاه؟ فقالوا لها ان رسول الله يحب يد الشاة فجاءت باليد وطبختها وبعد طبخها حشتها سما وقدمتها لرسول الله فلما أمسك بها ليأكلها قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ان الشاة تخبره بأنها مسمومة، فإذا كانت هذه المحاولات حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بتعاملهم معنا؟! اليهود شعب خائن وغدار وهم لا يعرفون السلام لأنهم شعب دموي رهيب وكانوا في عام 1967 يجمعون التبرعات لإسرائيل ليقتلوا بها المسلمين. وقد كانت إسرائيل في السابق تستجدي الصلح والمفاوضات عندما هزمت في الحرب بعدما توافرت لنا إمكانات وإرادة القتال، والآن هي لا تعبأ بشيء.
أسأل الله ان تتمكن أمتنا من استرداد ما اغتصب منها، وأن ترفع راية الإسلام خفاقة عالية ترفرف على المسجد الأقصى معلنة نهاية الصهيونية الحاقدة.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه.. اللهم آمين.
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