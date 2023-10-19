غزة.. دروس وعبر

منذ أن بدأ العدو الصهيوني في قصف الأراضي الفلسطينية في غزة بالصواريخ من الجو والأرض وبالمدافع ومن كل اتجاه، وهو يتسبب في تدمير المباني وانقطاع الكهرباء وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ. ورغم مرارة المشهد العام والدهشة التي أصابت شعوب العالم قاطبة بسبب فداحة وفظاعة الأفعال التي يقوم بها العدو المحتل، والتي بالطبع أدت إلى تعاطف دول العلم والعمل على إنهاء هذه المحنة بأسرع وقت ممكن، رغم كل هذا إلا أن الناس اكتشفوا أمورا عدة تبين مدى صلابة الإنسان الصابر والمؤمن بقضيته وحقه المسلوب على مدى سنوات طويلة. إن الشجاعة التي تحلى بها شباب وأطفال فلسطين في الإصرار وعدم الخوف من الموت تعطي دلالة كبيرة على أن الحياة لا تساوي شيئا من غير كرامة، فالإنسان الحر لا يتمسك بحياة الذل والهوان، بل يضحي بحياته من أجل أن يعيش وطنه وأهله حياة كريمة وشريفة.إن أطفال فلسطين لم يفكروا في حياة اللهو والترفيه واللعب مثل أقرانهم في مختلف أرجاء المعمورة، بل تركوا هذه الحياة وراحوا يقاتلون ويدافعون عن ارضهم وعن مقدساتهم مثلما تعلموا من آبائهم وأجدادهم،لذلك نتمنى أن يتعلم أبناؤنا من هؤلاء الأبطال والشهداء الذين ضحوا بدمائهم من اجل وطنهم وعرضهم ويتيقنوا أن الحياة وطبيعة الأشياء لابد أن تتغير، وان دوام الحال من المحال، فلا ينصب تفكيرهم على ادمان وسائل التواصل وبرامج السوشيال ميديا وما تحتويه من غث وسمين، متناسين ومتجاهلين ما يدور حولنا وما ترجوه منهم بلادهم التي أعطتهم كل شيء. لابد ان نتعظ ونتعلم من الدروس التي أمامنا، فالحياة ليست فقط تسلية وترفيها ولعبا، بل عمل وجد واجتهاد ويقظة.نحن بدورنا نتضرع ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يخلص أهل فلسطين من هذه المحنة التي يعيشونها، وأن يرجعوا إلى أرضهم وبيوتهم معززين مكرمين، وأن تعود إليهم ارضهم التي سلبت منهم، وان يرحم الله شهداءهم ويشفي مصابيهم، انه سبحانه قادر على كل شيء، وأن يكون النصر حليفهم بإذن الله.

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