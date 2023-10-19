Thursday, 19 October 2023 01:52 GMT

كويت الشموخ

10/19/2023 4:25:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هي قضية آخر الزمان وكل مسلم وشريف على هذه البسيطة، حينما قررت «حماس» البدء بعملياتها المباركة في مواجهة المحتل الصهيوني، تداعى المتواطئون ودفعوا بتجريم حركة حماس ونسبها إلى حركة داعش الإرهابية، حتى بدأت الشعوب بالحشد والنزول للشوارع والصدع بأعلى صوت تأييدا لفلسطين والشجب والاستنكار من جرائم الحرب وعمليات المحتل الصهيوني.
وخلال تلك الأحداث، فوجئ الجميع بدخول إحدى أصغر الدول في العالم مساحة وأعظمها موقفا إلى غزة لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، بين صواريخ الحرب وتفجير البنايات والصخور المبعثرة خصوصا بعد إغلاق جميع المعابر من وإلى فلسطين، هي الكويت هي العروبة والوفاء هي النقاء والصفاء، بها كانت متنفس الصعداء ولملمت الجراح، وحينما علمت حكومة الكويت بمصاب المعلمين الفلسطينيين قامت على وجه السرعة وبتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالسماح لالتحاق ذويهم بالكويت وانتشالهم من براثن العدو الصهيوني، ويأتي بعد ذلك رسالة حكومة الكويت بالكلمة التي ألقاها الشيخ طلال الخالد في إحدى المناسبات بالدعاء للأشقاء في فلسطين والتذكير بالمرسوم الأميري بأن الكويت في حالة حرب مع الكيان الصهيوني، مرورا بموقف وزارة التربية بتنظيم وقفات ضد هذا الكيان المغتصب والترسيخ في ذهن كل طالب وطالبة أن فلسطين عربية وعاصمتها القدس، وأن «الأقصى» للمسلمين، وأن إسرائيل ليست دولة وما هي إلا شرذمة من العصابات وجدت دعما دوليا ليقتلوا ويغتصبوا حرمات الدول ونقض الأعراق والمعاهدات، وتنطلق وزارة الإعلام، من خلال المتألقة الأخت مريم القبندي، بتقديم فقرات الطقس ممزوجة بكلمات كما الريح العطرة نصرة ودعما للشعب الفلسطيني الشقيق.
من يرى هذه المواقف من حكومة ودولة لا يملك إلا أن يقف وقفة شموخ واعتزاز وفخر، ويأتي هذا على مستوى الحكومة وأجهزتها، وإذا انتقلت إلى الشعب، وما أدراك ما شعب الكويت، هو من سطر مواقف الولاء والشرف والتي شهدت له ساحة الإرادة في تجمع يفخر به الصغير قبل الكبير والدول قبل الشـــعوب، هي الكويت وشعبها، هي من صالت وجالت بين أروقة المنظمات الدولية دعما للقضية الفلسطينية، هي من كان لجمعيات النفع العام الأثر الأكبر في خلق لوبيات محمودة في المؤتمرات والأمم المتحدة وما يتبعها من تفرعات ومنظمات أخرى.
إن الكلمات في هذا الموضوع تحديدا لا تنتهي والسرد يطول، إلا أننا لا نملك إلا أن نعبر عما في جعبتنا من مشاعر في هذه السطور المحدودة، سائلين العلي القدير أن يحقن دماء المسلمين وينصر المرابطين في فلسطين وأن يعود الأقصى إلى أهله وأن يحفظ المسلمين وينصرهم ويسدد رميهم.

MENAFN19102023000130011022ID1107268774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث