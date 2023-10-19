قضيتنا اليوم ليست شائكة لأن حلولها جدا بسيطة، ولكن تحتاج إلى قرار! إضاءتنا اليوم ليست وليدة اليوم أو الأمس، بل منذ أزمنة ولم يؤخذ بها الحلول الجذرية لوضع البديل لها.إضاءتنا هي «الساعات الزائدة»! التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس سواء في الجامعة أو التطبيقي أو المعاهد الفنية. في كل عام تصرف للبعض من أعضاء هيئة التدريس آلاف الدنانير لمحاضرات فوق النصاب (اللهم لا حسد) مع العلم أن قانون أو قرار الأنصبة التي تصرف من خلاله وضع مع بدايات التعليم في الكويت ولم يتغير! وليست قضيتنا تغيير تلك القرارات، مع العلم أن العديد والكثير من الأقلام الإعلامية قامت بتسليط الضوء على تلك القضية وإلى الآن محلك سر.الساعات الزائدة هي محور قضيتنا، والسؤال الذي ينتج من هذا المحور لصناع القرار: لماذا لا نستبدل تلك الساعات الزائدة بدكاترة جدد ينضمون إلى هيئة التدريس؟مجرد رأي: بمعنى أوضح ومثال لتتضح رؤيتنا وفكرتنا لصناع القرار والمسؤولين عن التعليم: دكتور يقوم بتدريس 20 محاضرة فوق نصابه ويصرف له فوق راتبه راتب آخر مضاعف وقد يصل إلى راتبين (اللهم لا حسد)! فلماذا لا نقوم بتعيين وفتح الباب لأساتذة جدد وإعطائهم الفرصة للالتحاق بالسلك التعليمي؟إذا قمنا بهذا سوف تكون النتيجة إيجابية:1- إعطاء أبنائنا ممن يحملون شهادة الدكتوراه فرصة في تحقيق أملهم وهو الالتحاق بالسلك التعليمي وانضمامهم لهيئة التدريس سواء في الجامعة أو التطبيقي أو المعاهد الفنية.2- ضخ دماء جديدة في الأقسام التعليمية وضخ فكر شبابي وهذا ما تحتاجه رؤية «كويت جديدة».3- توافر وفتح باب جديد لفرص العمل من خلال استبدال المبالغ التي تدفع تحت مسمى «الساعات الزائدة» لتصبح رواتب أساسية لموظفين وأعضاء هيئة تدريس جدد.4- رفع عبء دراسي عن أعضاء هيئة التدريس ليتسنى لهم كتابة الأبحاث والتفرغ العلمي للترقية أو تطوير الذات لرؤى جديدة في التعليم الكويتي.5- وجود البديل وتدريب المستقبل التعليمي في الكويت، فالأعمار بيد الله «وربي يعطيكم طولة العمر» ولكن لا نعرف ما هي الظروف، فحان الوقت لأن تكون لدينا صفوف تعليمية جديدة في جامعاتنا ومعاهدنا التطبيقية والفنية ووقف نزيف المال كل عام من ميزانية الدولة تحت مسمى «الساعات الزائدة».مسك الختام: اللهم ارحم شهداءنا في كل بقاع الدول العربية وأنزل السكينة على أسرهم.

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