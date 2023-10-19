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شماتة الأعداء

10/19/2023 4:25:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشماتة هي الفرح بمصائب الغير أو فشلهم أو إذلالهم، وقد قال أبوحامد الغزالي في معناها: هي الفرح بالشر الواصل إلى غير المستحق ممن يعرفه الشامت. وقال القرطبي: السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدين والدنيا. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء (متفق عليه).
والشماتة لها تأثيرها البالغ على نفس المشموت به وتبلغ منه أشد مبلغ، وربما انعزل في بيته حتى لا يراه الناس حياء منهم، وقد نهانا الإسلام عن هذا الخلق السيئ أشد النهي ونبهنا النبي صلى الله عليه وسلم الى أن الشماتة قد ترتد على صاحبها فيبتلى بها، فقال: «لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك» (رواه الترمذي).
والشماتة خلق سيئ للغاية ومن أرذل دركات القيم الأخلاقية الكامنة في النفوس المريضة، يقول فروة بن مسيك المرادي في ذلك:
إذا ما الدهر جر على أناس
كلاكله أناخ بآخرينا
فقل للشامتين بنا أفيقوا
سيلقى الشامتون كما لقينا
ثم إن الشماتة مجلبة للشر مفســـدة للدين، وعدّها القرآن الكريم من أخلاق الكفار والمنافقين، وقد حرمها المولى عز وجل القائل (إنما المؤمنون إخوة). ولصعوبة تحمل النفوس الزكية الطيبة هذا السلوك الشائن نجد هارون عليه السلام يرجو أخاه موسى عليه السلام ألا يسرف في معاتبته فيقول له كما في سورة الأعراف: (قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين)، والمؤمن حقا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومع ما ذكرت فنحن نبتهج ونسعد ونسر إذا أنزل الله عقوبته بطاغية ظالم جبار، أو انتقم من مجرم فاجر، والعيب كل العيب في المجاهرة بهذا الخلق الذميم بين الناس، ودمتم سالمين.

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