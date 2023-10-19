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أكوا باور تبرم مذكرات تفاهم مع شركات صينية في مجالات الطاقة النظيفة وتحلية المياه

10/19/2023 4:25:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت شركة أكوا باور، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في تحول الطاقة، وأول شركة تعمل في مجال الهيدروجين الأخضر، عن توقيعها سبع مذكرات تفاهم مع شركات صينية، وذلك خلال مشاركتها في منتدى قمة "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي الذي ينعقد في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر 2023م. وتؤكد هذه الاتفاقيات التزام شركة أكوا باور بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من شراكتها المستمرة مع المستثمرين والممولين والمقاولين والموردين الصينيين.
تمّ توقيع مذكرات التفاهم مع كل من "الشركة الحكومية لاستثمارات الطاقةState Power Investment Corporation"، إحدى أكبر شركات توليد الطاقة المملوكة للحكومة الصينية، وبنك الصين، ومقره في بكين، و"مجموعة الصين للطاقة Power China Group"، المتخصصة في مجال الهندسة، و"مجموعة إنرجي شاينا Energy China Group" المتخصصة في توفير حلول الطاقة والبنية التحتية، وشركة "جينكو سولار Jinko Solar"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية العالية الكفاءة.
ويصادف المنتدى أيضاً الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق الصينية التي تم إطلاقها في عام 2013، بهدف تطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، وتعزيز التواصل والتجارة بين الدول المشاركة.

خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين لمنتدى الحزام والطريق، قال الأستاذ محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور: "ترتكز رحلة شركة أكوا باور مع الصين على قيم الصداقة والتعاون المشترك والمثمر لسنواتٍ طويلة، وتشمل مناطق جغرافية مختلفة. على مر السنين؛ قمنا بتعزيز شراكاتٍ قوية مكنتنا من قيادة مشاريع تحولية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه مع شركاء صينيين رئيسيين".
وأضاف أبونيان: "بالنظر إلى المستقبل؛ هناك إمكاناتٍ كبيرة لمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، بشكلٍ يتناغم مع أهداف رؤية السعودية 2030. نحن ملتزمون برعاية هذه الشراكة الدائمة مع السوق الصيني، إدراكاً منا لدوره الحيوي في قيادة المشهد العالمي لصناعة الطاقة النظيفة".
وتتمتع شركة أكوا باور بعلاقة طويلة الأمد مع الشركات الصينية، حيث يرتبط الطرفان بعلاقات تعاون وطيدة في مشاريع مهمة داخل المملكة وفي العديد من الأسواق العالمية الأخرى. وساهم المموّلون الصينيون منذ تأسيس مكتب شركة أكوا باور في الصين عام 2009 بتعزيز محفظة مشاريع الشركة العالمية بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار أمريكي، كما شارك مقاولو أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والمورّدون والمموّلون الصينيون في 47 مشروعاً بارزاً، بعقود بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، تغطي مشاريع الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشاريع تحلية المياه في أنحاء مختلفة حول العالم.

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