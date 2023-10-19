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الغضب يجتاح قطاعات اقتصادية.. إغلاقات ووقفات احتجاجية وحملات تبرعات لغزة

10/19/2023 4:25:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رفضت قطاعات تجارية وصناعية وخدمية المشاركة في الصمت العالمي المخجل إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهلنا في غزة.
فاعليات اقتصادية عبرت عن تضامنها ودعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون منذ ايام لعدوان همجي واعتداء وحشي ومجازر وجرائم حرب من قبل جيش الاحتلال.
وأكدت أن ما اقترفه الاحتلال من جريمة همجية ضد الانسانية باستهدافه لمستشفى الاهلي المعمداني في غزة لهو دليل صارخ على ان المحتل الغاشم لا يمت للتحضر والإنسانية بصلة.
وأكدوا ان الوقف الى جانب الاشقاء في قطاع غزة واجب وضرورة لدعم صمودهم في وجه الاعتداء الدموي الغاشم وسط حصار مطبق يحرم الإنسان من أدنى مقومات الحياة.
وشهدت القطاعات الاقتصادية في كافة محافظات المملكة العديد من الفعاليات التي عبرت عن التضامن والوقف الى جانب الاهل في قطاع غزة من خلال اغلاق المحال التجارية وتنظيم واقفات احتجاجية واطلاق حملات جمع تبرعات واغاثة في ضوء تزايد الاحتياجات الانسانية في القطاع.
كما تم تأجيل الكثير من الفعاليات الاقتصادية في ظل الأوضاع المأسوية في القطاع، حيث علق منظمو مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب أعماله بعد افتتاحها مباشرة تضامنا ودعما لأهالي قطاع غزة.
واقتصر المنظمون وهم اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية المؤتمر على افتتاح بسيط، مؤكدين وقوف القطاع الخاص العربي مع الاهل في غزة في وجه عدوان جيش الاحتلال المتواصل منذ ايام.
ودان رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، فتحي الجغبير، بأشد العبارات، العملية الصهيونية البربرية التي استهدفت ساحة المستشفى المعمداني في غزة، واصفًا هذا الاعتداء بأنه يمثل قمة الوحشية والانتهاك لحقوق الإنسان.
وقال الجغبير، في بيان أمس، إن مثل هذه الجرائم تؤكد أننا أمام عدو لا يميز بين المدنيين والأطفال، ولا بين المرضى والطاقم الطبي، وهو عدو لا يعترف بالقيم الإنسانية ولا بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضاف "ما حدث في المستشفى المعمداني ليس فقط انتهاكًا للقانون الدولي، ولكنه يشوه صورة الإنسانية، ويعرض السلم والأمان الإقليمي للخطر"، مؤكداً وقوف الغرفتين بجانب الأهل في غزة.
وبين أن الصمت أمام مثل هذه الأعمال يعد تواطؤاً مع الجلاد، ولا يمكن أن يظل العالم مكتوف الأيدي أمام هذا البربرية، مؤكدا الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعم قراره بإلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأميركي، وأهمية وضع حد لهذا العنف والتعدي الصهيوني.
من جهتها، قالت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية "إن ما نراه اليوم من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق اهلنا في غزة هاشم والذي يشكل صورة مأساوية لكارثة بشرية تفطر القلوب وقد تجاوزت كل قيم الإنسانية. وإن ما يجري في قطاع غزة يمثل أنموذجًا بارزًا للظلم والاضطهاد، وضرب في عرض الحائط لكافة القوانين والأعراف الدولية من قبل الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة.
وأضافت، في بيان صدر أمس، إن "ما يعاني منه اهالي قطاع غزة البواسل من قتل وتدمير واغلاق لكافة المعابر الحدودية وانقطاع الدواء والماء والكهرباء والغذاء ماهو إلا مشروع ابادة شامل لقطاع غزة، حيث إن من لم يمت بسلاح الصهاينة الغاشمين سيموت نتيجة نقص الغذاء والدواء ومتطلبات الحياة الاساسية. ولعل ما اقترفه جيش الاحتلال من جريمة همجية وجريمة ضد الانسانية في استهدافه لمستشفى الاهلي المعمداني في غزة لهو دليل صارخ على ان المحتل الغاشم لا يمت للتحضر والإنسانية بصلة".
وأضاف البيان "إن ما يعتمل في صدورنا جميعا، لا يمكن وصفه، فهو مزيج من الغضب الشديد والألم والحزن والقهر لعدم قدرتنا على حماية الأهل في غزة – عدم قدرتنا على حماية الاطفال من القتل والتفجير – عدم حماية العوائل الغزية التي أبيد اكثر من خمسين عائلة حتى الآن بشكل كامل، واستشهد أكثر من اربعة آلاف فلسطيني من اهلنا في غزة، في هجمة مسعورة وحشية، حتى لا نستطيع ان ننسبها للحيوانات لأن الحيوانات لا تقدر على القيام بهذه الافعال المشينة".
وأضاف "إننا كجمعية صناعية وضمن نطاق عملنا في المناطق الصناعية في شرق عمان، نؤمن بأن لأهل غزة دينا في رقابنا، وان اقل ما يمكن تقديمه لنصرة اهلنا ان نكون معهم في صلواتنا ودعائنا، وان ننصرهم بالكلمة والدعم المادي والمعنوي، لذلك فإننا ندعو الأخوة الصناعيين إلى وقفة تضامنية حاشدة تضم كافة الصناعيين، اليوم الخميس الساعة الثانية بعد الظهر في ساحة شركة مصانع حمودة المقابلة لمقر جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية. وتعليق العمل (إن أمكن) لكافة الشركات الصناعية اعتباراً من الساعة الواحدة ظهرا من بعد ظهر الخميس وحتى نهاية الدوام حداداً على ارواح شهداء غزة وفلسطين.
جمعية رجال الأعمال الأردنيين وصفت الاحتلال بمجرم الحرب في ظل المجازر التي يرتكبها بوحشية وهمجية ومخالفة للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان أثناء الحروب.
وحملت الجمعية في بيان صدر عنها امس المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال بحق أهلنا في فلسطين وآخرها المجزة الارهابية في المستشفى الأهلي المعمداني داعياً المجتمع الدولي إلى إصدار قرار يجبر اسرائيل على وقف جرائم الحرب في فلسطين.
وأكدوا وقوفهم ودعمهم لكافة الجهود الملكية التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني وكافة الإجراءات التي يتخذها وتؤيد بإلغاء القمة الرباعية والتي كان من المقرر عقدها اليوم في عمان بمشاركة جلالة الملك والرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وعبرت الجمعية عن عميق الحزن والغضب لما شهدته دولة فلسطين من انتهاكات وجرائم خلال الخمسة وسبعين عاماً، لاسيما في عهد حكومة اليمين المتطرفة التي تجد أن دماء الفلسطينين في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة هدفاً مستباحا لممارسة أبشع الجرائم فيهم.
كما أعلنت الجمعية الاضراب من الساعة 12:00 من ظهر امس وتنكيس الأعلام على مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين.
بدورها، أصدرت غرفة تجارة مادبا بياناً تدين المجزرة الوحشية التي تعرض لها المدنيون الأبرياء والأطفال الأبرياء الذين يشكلون أساس المجتمع في قطاع غزة على يد الاحتلال الصهيوني. إذ إن هذا العمل الوحشي الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وتدمير المرافق الحيوية، في مستشفى المعمداني في غزة الذي يضم كنيسه اثريه ومرافق تعليمية ورياض أطفال ومستشفى هذا التجمع الذي عمره اكبر من الكيان الصهيوني. يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وقال رئيس الغرفة التجارية في مادبا المهندس حسام محمد عودة إن القلوب محطمة بألم مشاهدة المأساة التي تعرض لها العائلات والمجتمعات في ظل هذا القصف العنيف الهمجي والعدواني الذي لا يميّز بين مدني وعسكري. لقد خلف هذا العمل الشنيع آثارًا كارثية على الحياة اليومية للفلسطينيين الأبرياء، مما يتطلب منا جميعًا تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين والمحتاجين.
وأضاف قائلاً، نجدد التأكيد على أهمية التبرعات والمساعدات المالية والإنسانية لدعم العائلات المتضررة وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الرهيبة والبشعة.
وبين "إننا ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العالمية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الممارسات العدوانية والمساهمة في توفير الحماية للمدنيين الأبرياء، وضمان تحقيق العدالة والسلام الدائم في المنطقة. إننا نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه اللحظات الصعبة ونؤكد على حقوقهم الأساسية وحريتهم وسيادتهم على أرضهم."
من جانبها، نظمت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم التابع لوزارة الصحة، أمس الأربعاء، حملة للتبرع بالدم تحت عنوان (تبرع بالدم.. وأنقذ أهلك في غزة)، شارك فيها حوالي 150 موظفاً وموظفة في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة عبر سيارة متنقلة.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، إن المؤسسة أطلقت هذه الحملة تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية المتمثلة بالوقوف مع الأهل في قطاع غزة، لما يتعرض له القطاع من عدوان غاشم وتصعيد عسكري إسرائيلي عنيف.
وبين أن المؤسسة وفرت كافة التسهيلات لإنجاح الحملة، حيث تم التعميم على جميع المديريات والأقسام في المؤسسة لحث الموظفين على المشاركة في الحملة والتبرع بالدم، كما تم تشكيل لجنة للإشراف والتنظيم والترتيب لهذه الحملة.
من جهتها، واصلت غرفة تجارة العقبة لليوم الرابع على التوالي استقبال المساعدات العينية والمالية ضمن حملتها لإغاثة أهل غزة ودعم صمودهم في وجه الاحتلال الغاشم الذي استهدف كافة مرافق الحياة في غزة وقتل الأطفال والنساء والشيوخ في حربه الدموية التي تستهدف كل من يتنفس على تلك الأرض.
وجاءت هذه الحملة بالتعاون مع الهيئة الهاشمية للإغاثة استجابة لتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم كل ما يمكن تقديمه لمساعدة الأهل في غزة الذين هم في امس الحاجة لأبسط مقومات الحياة.
بدوره، دعا رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي كافة التجار والمواطنين والمؤسسات والشركات وكل مقتدر في العقبة الى المساهمة في هذه الحملة التي تمثل محافظة العقبة بكافة اطيافها وفعالياتها، مشيرا الى ان هذه الحملة هي اقل ما يمكن تقديمه لشعبنا الصامد في غزة دعما لبقائهم في ارضهم ومواجهة آلة الحرب الصهيونية التي تعيث خرابا في غزة وتسعى الى التطهير العرقي فيها.
من جانب آخر، أعلنت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، عن الإضراب العام لمحلات الذهب كافة في البلاد أمس.
وقالت النقابة، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للنقابة: "إغلاق محلات الذهب والصاغة كافة في جميع محافظات المملكة تعبيراً عن تضامننا مع الأهل في غزة العزة الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار".
وأضافت، "أقل ما نستطيع تقديمه لشعبنا الأعزل المستهدف من قبل الكيان الصهيوني النازي الغاصب واستنكارًا لجرائمه وعدوانه الصارخ على إخواننا الآمنين العزل في "غزة العزة".
من جهتها، دعت جمعية الرخاء لرجال الأعمال إلى دعم ومناصرة الأهل في غزة بالمال والتبرعات العينية، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وحثت جمعية الرخاء رجال الأعمال في بيان صحفي أمس على تقديم الدعم لقطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية لمساندة جميع الجهود الرسمية إلى إغاثة الأهل في غزة.
واستنكر رئيس مجلس إدارة الجمعية رسمي الملاح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يشكل جريمة حرب يجب عدم السكوت عليها.
وأكد الملاح في البيان ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان والسماح بمرور المساعدات وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية والقطاع الصحي.
وقال إن استهداف المدنيين ومنع إيصال المساعدات يشكل جريمة حرب بحسب القانون الدولي، مشيرا إلى أن الاحتلال يقود حرب إبادة على قطاع غزة.
ولفت الملاح في البيان إلى أن دعم ومناصرة أهل غزة ودعم صمودهم واجب ديني ووطني.
ونوه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يواصل عدوانه بكل صلف وعنجهية على الأهل في الضفة الغربية والقدس وغزة، وأنه يجب ردع هذا الاحتلال وأن السكوت على هذه الممارسات بحق الشعب الفلسطيني أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء وتعطيل الحياة والتضييق على السكان في فلسطين.
وقال الملاح إن القطاع التجاري سيبقى على الدوام مناصرا وداعما لصمود الأهل في فلسطين.
ودعا في البيان جميع الشرفاء في العالم إلى استنكار العدوان الإسرائيلي الغاشم والهمجي على القطاع والتكاتف لوقف العدوان.
من جهته، أكد نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية المهندس محمد نور الطه، انه وبناء على قرار مجلس الإدارة وبعد مناقشه نقباء اصحاب العمل من القطاعات التجارية والخدمية فقد تقرر إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم أمس الأربعاء في كافة القطاعات التجارية والقطاعات الخدمية وذلك تضامنا مع اهلنا اهل الصمود في غزة الرافضين للاحتلال والظلم، المرابطين على اراضيهم.
وشدد الطه ان هذه المجازر بحق شعبنا الفلسطيني من قبل العدو الصهيوني يجب وقفها ومعاقبة هذا الكيان الغاصب على كل جرائمه اللا انسانية وصد عدوانه بكل اشكال القوة، مضيفا ان ما قامت به حماس ما هو الا رد على كل الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة منذ أعوام للشعب الاعزل.
وفي البقعة، عمت الإغلاقات معظم القطاعات استجابة لدعوات الإضراب، تزامنا مع مسيرة تضامنية مع قطاع غزة.
جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" دعت جميع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني إلى التضامن والوقوف مع الشعب الفلسطيني اليوم الخميس.
وأوضحت الجمعية في بيان صحفي أصدرته امس أنها تدعو لوقفة تضامنية وتجمع العاملين أمام كل شركة يعملون فيها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا. وجاءت هذه الدعوة في أعقاب استنكار الجمعية للمجازر الدموية التي شهدها قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 3300 شخص.
وفي هذا السياق، حثت الجمعية المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان.
وأكدت على أهمية التضامن والوقوف الموحد في وجه الظلم والعنف.
















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