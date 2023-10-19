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بعد حملة كبيرة بإلغاء متابعته.. محمد صلاح يخرج عن صمته تجاه أحداث غزة- (فيديو)

10/19/2023 4:25:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خرج النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، وقال إن "ما رأيناه في المستشفى (المعمداني) كان مرعبا" مطالبا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "على الفور".
وفي مقطع فيديو مقتضب نشره على كافة حساباته وصفحاته على مواقع التواصل والذي يعد أول رد فعل من أحد أكثر اللاعبين العرب والمسلمين تأثيرا وشهرة في العالم، قال قائد منتخب مصر، باللغة الإنجليزي "ليس من السهل دائما الحديث في مثل هذا التوقيت الصعب، حيث يوجد الكثير من العنف. يجب حماية كافة الأرواح".
وتابع أن "الأمر الواضح الآن هو أنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور. الناس هناك في أوضاع مرعبة. ما رأيناه في المستشفى كان مرعبا".




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