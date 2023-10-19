بعد حملة كبيرة بإلغاء متابعته.. محمد صلاح يخرج عن صمته تجاه أحداث غزة- (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خرج النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، وقال إن "ما رأيناه في المستشفى (المعمداني) كان مرعبا" مطالبا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "على الفور".
وفي مقطع فيديو مقتضب نشره على كافة حساباته وصفحاته على مواقع التواصل والذي يعد أول رد فعل من أحد أكثر اللاعبين العرب والمسلمين تأثيرا وشهرة في العالم، قال قائد منتخب مصر، باللغة الإنجليزي "ليس من السهل دائما الحديث في مثل هذا التوقيت الصعب، حيث يوجد الكثير من العنف. يجب حماية كافة الأرواح".
وتابع أن "الأمر الواضح الآن هو أنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور. الناس هناك في أوضاع مرعبة. ما رأيناه في المستشفى كان مرعبا".
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