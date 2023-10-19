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بينهم 3 فائزين بنوبل.. 600 كاتب ينتقدون انحياز معرض فرانكفورت لإسرائيل

10/19/2023 4:25:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدوحة - قبل ساعات من انطلاق أكبر فعالية دولية للكتاب، احتج أكثر من 600 كاتب على إلغاء فعالية جائزة كان من المقرر منحها للكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي عن روايتها "تفصيل ثانوي".
ومن بين المحتجين 3 فائزين بجائزة نوبل في الأدب، هم الفرنسية الفائزة بالجائزة عام 2022 آني إرنو، والفائز البريطاني من أصل تنزاني عام 2021 عبد الرزاق غرنة، والفائزة البولندية عام 2018 أولغا توكارتشوك، إضافة إلى مجموعة مرموقة من الناشرين والمترجمين.
وكان من المقرر أن تتسلم شبلي -المقيمة في برلين-، جائزة أدبية تمنحها الجمعية الأدبية الألمانية "ليتبروم" في معرض فرانكفورت عن روايتها "تفصيل ثانوي" (2017) يوم الجمعة
20 أكتوبر (تشرين الأول).
وحمل الموقعون - في عريضة بصحيفة "لوموند" الفرنسية- معرض فرانكفورت للكتاب، واجب ومسؤولية "إنشاء مساحات تسمح للكتاب الفلسطينيين بمشاركة أفكارهم حول الأدب في هذه الأوقات العصيبة والرهيبة، بدلاً من إسكاتهم".
وأضافوا "علينا أن نبحث عن طرق جديدة للكتابة والقول والتفكير والتعامل مع هذه الفترة المظلمة. ولهذا السبب، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الكتّاب، ومن بينهم الكتّاب الفلسطينيون".
وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت الجمعية الأدبية "ليتبروم"، الجهة المنظمة للجائزة، الممولة جزئيًا من الحكومة الألمانية ومعرض فرانكفورت للكتاب، أن الجائزة لن تُمنح للكاتبة خلال المعرض. كما تم إلغاء اللقاء مع الجمهور الذي كان من المقرر عقده أيضًا في المعرض بحضور المؤلفة ومترجمها غونتر أورث.
وأشار بيان ليتبروم إلى أن القرار اتخذ بموافقة الكاتبة، وتكرر هذا التأكيد لاحقًا دون التحقق منه في مقال في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، لكن تقرير صحيفة لوموند الفرنسية ينفي صحة ذلك وينقل عن عدنية شبلي أن هذا القرار لم يتخذ بالتشاور معها بل فُرض عليها.
وقالت شبلي إنه لو أقيم الحفل لاغتنمت الفرصة للتفكير في الدور الذي يمكن أن يلعبه الأدب في هذه الأوقات الصعبة والمؤلمة.
ولاحقا قالت الجمعية الأدبية إنها لم تغير موقفها في منح جائزتها لرواية عدنية شبلي رغم الانتقادات والاتهامات.
وأبدت جمعية المؤلفين الألمان عدم قبولها للانتقادات الموجهة للرواية، وقالت إيفا ميناسي، المتحدثة باسم نادي القلم في برلين "لا يوجد كتاب يصبح مختلفا (أفضل أو أسوأ أو أكثر خطورة) بسبب تغير السياق الإخباري"، وتابعت "إما أن يكون الكتاب مستحقا للجائزة، أو لا يكون.. إن قرار لجنة التحكيم بشأن شبلي، والذي صدر قبل أسابيع، كان في رأيي قرارا جيدا للغاية. وسحب الجائزة منها سيكون خطأ جوهريا، من وجهة نظر سياسية.. ومن وجهة نظر أدبية".
وأرسلت الناشرة الأميركية لكتاب عدنية شبلي، باربرا إيبلر، رسالة إلى محرري صحيفة نيويورك تايمز، جاء فيها: "إن إلغاء الحفل وبالتالي محاولة إسكات صوت عدنية شبلي بسبب الحرب في إسرائيل هو عمل جبان. لكن القول بأن عدنية شبلي وافقت (رغم أن غزة تمر بمحنة كبيرة) هو أسوأ بكثير".
وتنتقد عريضة الكتاب والأدباء رغبة المعرض في جعل الأصوات الإسرائيلية "مسموعة بشكل خاص" مع تقليل المساحة المخصصة للأصوات الفلسطينية، وتضيف: "رغم اتهام الرواية بمعاداة السامية من قبل اثنين من الصحفيين والنقاد الأدبيين، فقد دحض نقاد آخرون "أكثر جدية" هذا الاتهام بقوة في الصحافة الألمانية وأماكن أخرى"، بحسب العريضة التي نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية.
وأشارت العريضة إلى أن أحداث الرواية "موثقة جيدا" وتروي اغتصاب امرأة فلسطينية بدوية شابة عام 1949 على يد وحدة من الجيش الإسرائيلي، ونقل عن الناشر البريطاني للرواية جاك تيستارد أن "أحد الأغراض الرئيسية للأدب هو تعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات".
وتابع "بهذه الروح ذاتها، نحن المنتمين إلى عالم الكتابة والترجمة والنشر، نؤكد بصوت عال وواضح أن إلغاء الفعاليات الثقافية ليس حلا".
ووقع على العريضة إلى جانب الفائزين بنوبل الثلاثة كل من الفيلسوفة الأميركية والأستاذة في جامعة بيركلي جوديث بوتلر، والكاتب السنغالي بوبكر بوريس ديوب، والمترجمة الفرنسية للرواية ستيفاني دوجولس، والأديبة الأيرلندية الحائزة على جائزة بوكر البريطانية آن إنرايت، والكاتبة والمخرجة الكندية نعومي كلاين، والكاتب والناشر فاروق مردم بك، والمؤرخ وسفير فلسطين السابق لدى اليونسكو إلياس صنبر؛ كما وقع على العريضة أدباء وناشرون ومترجمون أوربيون آخرون.
وجاءت الرواية في قالب درامي ولا تشمل تفاصيل سياسية مباشرة، وتدور في زمنين منفصلين حيث تحكي قصة فتاة فلسطينية من النقب يغتصبها جنود إسرائيليون بعد عام واحد من النكبة الفلسطينية، بينما تحاول فتاة أخرى بعد نصف قرن البحث عن وقائع الجريمة الأولى.
وتؤرخ الرواية للمعاناة الفلسطينية بدءا من التهجير في زمن النكبة وحتى المنع من التنقل بين مناطق الأراضي الفلسطينية، بحسب تقرير سابق للجزيرة نت.
ونُشرت الترجمة الإنجليزية للرواية، بقلم إليزابيث جاكيت في عام 2020، وتم إدراجها في القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية في العام التالي وفي قوائم جوائز أخرى.
وقالت جمعية "ليتبروم" في بيانها للإعلان عن الجائزة (قبل الجدل)، إن رواية شبلي "عمل فني مؤلف بدقة يحكي عن قوة الحدود وما تصنعه الصراعات العنيفة بالناس"، وأكدت الجمعية التي تسعى لدعم أدب الجنوب العالمي من بلدان أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، أنها لم تغير موقفها في منح جائزتها لرواية عدنية شبلي رغم الانتقادات والاتهامات. - (الجزيرة نت)

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