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غفوة الصباح على هاتفك قد لا تكون سيئة!

10/19/2023 4:25:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجدت دراسة أجريت على أكثر من 1700 شخص أن السبب الأكثر شيوعا الذي يدفع الناس إلى إعادة ضبط المنبه والاستمتاع بالغفوة هو أنهم متعبون جدا لدرجة أنهم لا يستطيعون الاستيقاظ.

وخلص العلماء إلى أن الغفوة قد تحارب "خمول النوم".

وجاء الدليل على ذلك من تجربة طبقت على 31 شخصا سمح لهم بضبط المنبه قبل نصف ساعة من استيقاظهم بالفعل، والضغط على زر الغفوة ثلاث مرات.

وخضعوا لاختبار الذاكرة والمهمة العقلية المربكة بعد القيام بذلك، وبعد النوم في الوقت نفسه يوميا.

وكان أداء المتطوعين، الذين اعتادوا على الغفوة، أفضل في ثلاثة من أصل أربعة اختبارات، ما يشير إلى أن إعادة ضبط المنبه جعلتهم أكثر نشاطا ذهنيا.

وأظهرت أجهزة تتبع النوم أن الغفوة تجعل الأشخاص أقل عرضة للاستيقاظ بعد نوم عميق، ما قد يقلل من ضبابية الدماغ.

ومع ذلك، حذر الباحثون من أن دراستهم صغيرة، وأن الفوائد الصباحية قد تظهر فقط لدى الأشخاص الذين يضغطون بانتظام على زر الغفوة.

وقالت الدكتورة تينا ساندلين، التي أشرفت على الدراسة من جامعة ستوكهولم: "تشير النتائج إلى أنه لا يوجد سبب للتوقف عن الغفوة في الصباح إذا كنت تستمتع بها. في الواقع، قد يساعد أولئك الذين يعانون من النعاس الصباحي على أن يكونوا أكثر يقظة بمجرد استيقاظهم".

وتعرض الدراسة، التي نشرت في مجلة أبحاث النوم، نتائج استبيان عبر الإنترنت ملأه 1732 شخصا في السويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا وأستراليا.

RT

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