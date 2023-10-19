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حوار للإعلامي باسم يوسف عن غزة يفضخ المنطق الغربي ويشعل وسائل التواصل

10/19/2023 4:25:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أجرى الكوميدي المصري، باسم يوسف، مقابلة ساخنة في برنامج بيرس مورغان، أكد من خلالها دعمه للفلسطينيين في غزة الذين يواجهون أبشع أنواع الجرائم الإنسانية.

وأثار حديث يوسف تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال في مستهلّ حديثه معلقا على سؤال مورغان له حول ما حدث يوم 7 أكتوبر، إنه في الأيام الأخيرة فقد الاتصال مع أهل زوجته "الفلسطينية" في غزة.

ولكنه يوضح "ساخرا" أنهم اعتادوا على ذلك وأن يتم قتل الناس هناك، ثم تهجيرهم، ولكن في الحقيقة "هم لا يموتون ويستمرون في العيش، أعلم ذلك جيدا لأنني متزوج واحدة منهم، فلقد حاولت قتلها عدة مرات وفشلت"، ليردّ عليه مورغان قائلا: "أتفهّم دعابتك السوداء".

وردّ باسم يوسف موضحا بسخرية مرة أخرى: "إنها ليست دعابة، لقد حاولتُ التخلص من زوجتي عدة مرات، ولكن في كل مرة كانت تستخدم أطفالنا كدرع بشري"، مشيرا إلى ما يفعله الفلسطينيون بحسب وسائل الإعلام الغربية.

واستنكر يوسف صمت المجتمع الدولي حيال الانتهاكات الإسرائيلية والمجازر، التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وعندما سأله مورغان عمّا سيفعل في حال كان مكان إسرائيل، فما الرد المناسب في البلاد، قال يوسف: "سأقتل أكبر عدد ممكن من الناس، لأن كافة الظروف تسمح لي بفعل هذا".

وانتحل يوسف خلال المقابلة شخصية مستوطن يخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وروى مقابلة مع داني أيلون، المستشار الإسرائيلي السابق والسفير لدى الولايات المتحدة، الذي اقترح أن ينتقل الفلسطينيون مؤقتا إلى أراضي سيناء الشاسعة، ويعيشوا في مدن مخيمات مؤقتة أثناء إعادة بناء غزة، مع وعد بإقامة مخيمات مؤقتة والعودة في وقت لاحق.

ثم استخدم يوسف عبارة "أحا" المصرية كوسيلة للتعبير عن الخلاف والتشكيك، ما يعني أن التاريخ قد أظهر بالفعل تأثير هذا النزوح. وكان المقصود من هذا المصطلح تذكير المشاهدين بالنكبة الفلسطينية الطويلة الأمد، والتي ترمز إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأملهم الدائم في العودة، والذي امتد لأكثر من 75 عاما.

وتابع طرح سؤال جدلي على مورغان، (دون إجابة واضحة وصريحة من المذيع)، مستفسرا عن حقيقة عدم وجود حماس في الضفة الغربية واستمرار موت الناس هناك - مشيرا إلى ذريعة إسرائيل في ضرب أهداف لحركة حماس.

وصرّح بأن إسرائيل دائما ما تلعب دور الضحية، وأنه لم ير قط ضحية تضع مضطهديها تحت الحصار وتقصفها 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، واصفا العلاقة مع إسرائيل كالعلاقة مع مريض نفسي نرجسي.

وأثارت تصريحات يوسف تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي عبر رواده عن إعجابهم بطريقته في خوض النقاش بشأن القضية الفلسطينية، والدفاع عن الفلسطينيين في غزة.

RT

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