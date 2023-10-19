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إحالة إسرائيل إلى محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين.. خيار أردني ممكن

10/19/2023 4:24:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد غنيم






يستطيع الأردن بموجب توقيعه على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن يتقدم بشكوى إلى مدعي عام المحكمة؛ يطالبه فيها أن يبدأ التحقيق بجرائم تقع ضمن اختصاصها والتي تحصل حاليًا في قطاغ غزة.

ووفق النظام الأساسي للمحكمة في المادة 14/ الفقرة الأولى: "يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم".

وأكد خبير القانون الدولي أنيس القاسم، أن الأردن باستطاعته تقديم شكوى إلى مدعي عام محكمة الجنايات الدولية، ضد إسرائيل على ارتكابها العديد من الجرائم التي تحدث في قطاع غزة، على رغم عدم توقيع الاحتلال على نظام روما.

وتنظر المحكمة في جرائم "الإبادة الجماعية"، "الجرائم ضد الإنسانية"، "جرائم الحرب"، "جريمة العدوان".

وشدد القاسم في تصريح لـ"الغد" على أن جميع هذه الجرائم اكتملت أركانها من قبل إسرائيل بحق شعب غزة، وعلى إثر ذلك فإن الشكوى خيار أردني ممكن بصفته عضوًا موقعًا.

وارتكبت إسرائيل "القتل العمد"، و"الإبادة" و"الحرمان الشديد للسكان على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي"، إلى جانب محاولات الإبعاد والنقل القسري".

ويعتبر قرار إسرائيل بالطلب من سكان شمال غزة إخلائها نحو جنوب القطاع مندرجًا تحت أفعال جرائم ضد الإنسانية.

أما تعمدها قصف المدنيين وعلمها المسبق بالخسائر التي قد تحدث نتيجة ذلك، ومهاجمة المواقع المدنية فهي من "جرائم الحرب" وفق نظام روما الأساسي للمحكمة.

وبشأن "الإبادة الجماعية" فقد اكتملت أركان ذلك في غزة عبر هدف إسرائيل "إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً".

وأفعال "الإبادة الجماعية" تتمثل في قتل أفراد القطاع بناء على "نوعهم وقوميتهم ودينهم"، إلى جانب إخضاع السكان "عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً"، وهو الأمر المتمثل في حرمانهم من الماء والدواء والكهرباء والطعام لمدة 12 يومًا على التوالي منذ بدء العدوان.

وتتقاطع العديد من الجرائم المرتكبة في غزة ضمن "الأفعال التي حددها نظام محكمة الجنايات الدولية"، إذ ينطبق على إسرائيل أنها قامت بارتكابها جميعًا، وفق القاسم.

لكن الخبير القانون الدولي، يرى أنه يمكن للأردن السير في مسار موازٍ وهو تقديم شكوى أخرى إلى محكمة العدل الدولية.

وأسباب ذلك، أن مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان، "غير حيادي"، إلى جانب أن إجراءات المحكمة تأخذ وقتًا طويلًا.

وبالنسبة لمحكمة العدل الدولية، فإن إجراءاتها أسرع، ومن اختصاصها النظر في قضايا "الإبادة الجماعية" التي تحدث في غزة، إلى جانب كون الأردن وإسرائيل موقعان على نظامها الأساسي.

وحول تطبيق قرارات المحكمة، أفاد الدكتور أنيس القاسم، أنها ملزمة وفي حال رفضت إسرائيل ذلك، فإنه يمكن أن يقدم الأردن تلك القرارات إلى مجلس الأمن الدولي يطالبه بتنفيذ القرار.


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