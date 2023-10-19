Thursday, 19 October 2023 01:50 GMT

الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سيعتبرها الأردن إعلان حرب

10/19/2023 4:24:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سينظر إليها الأردن بأنها بمثابة "إعلان حرب"،
لافتا إلى أن كل المؤشرات تقود إلى أن الأمور ذاهبة إلى ما هو أسوأ، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن عدم حديث العالم عن الحقوق الإنسانية هو ازدواجية في المعايير الأخلاقية.
ولفت الصفدي خلال مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب أمس، إن الأردن يعمل بكل جهوده لوقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وهو يتحدث مع العالم كله بأن ما يجري لا يمكن السكوت عنه، موضحا أن ثمة قضايا رئيسة يجب أن يسمع العالم كله موقفنا منها، وأسمعناه هذا الموقف في الجهود التي قادها ويقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف أن لا مبرر لهذه الحرب، وهذه جريمة حرب وفق القانون الدولي ووفق القانون الدولي الإنساني ووفق اتفاقيات جنيف وكل ملحقاتها، معتبرا أن ما يحدث عقوبة جماعية يرفضها القانون الدولي ونرفضها ونتصدى لها، وأن تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأي محاولة للقيام بذلك هي خط أحمر بالنسبة للأردن، حيث سنتصدى له بكل إمكانياتنا لأنها خرق للقانون الدولي وتحديدا لاتفاقية جينيف ولملحقها للعام 1977 الذي نص بوضوح على أن تهجير المواطنين من بلدهم جريمة حرب.
وأكد أن هذه الحرب لن تجلب إلا الدمار والكارثة، وأن لا شيء يبرر قتل الآلاف من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الأردن اسمع العالم كله حتى يعرفون حجم الكارثة.
وقال إن عدد الذين ارتقوا من الضحايا المدنيين في هذه الحرب على مدى أيام فاقت عدد الضحايا على مدى 50 يوما من الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في عام 2014.
وتابع أنّ الأردن لن يقبل أي محاولة للتهجير، حيث حذر من أن أي محاولة من هذا القبيل سينظر إليه الأردن كله بأنه "إعلان حرب"، وسيتعامل معه لأن في ذلك تهديد لأمننا الوطني ولدولتنا ولشعوبنا، منوها بأن الأردن حذر قبل الحرب من خلال كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة من حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ومحاولات القفز فوق القضية الفلسطينية، ومحاولات تهميشها، ما يدفع باتجاه الانفجار الذي عملنا جميعا دون حصوله.
وقال إن هذه الحرب أثبتت أنه لا يمكن لأحد أن يتجاوز القضية الفلسطينية ولا يمكن القفز فوقها، حيث إن أساس الصراع هو هذه القضية التي إن لم تحل على الأساس الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فسنبقى أمام احتمالات تفجر العنف والصراع يوما بعد يوم، ولا سلام ولا أمن ولا استقرار دائمين في المنطقة دون تلبية الحقوق الكاملة للشعب الفلسطينية، ولا أمن لأي أحد في المنطقة إن لم ينعم الفلسطينيون بأمنهم أيضا.
وأكد أن الأردن قال ويقول بأن القانون الدولي لا يجوز أن يطبق انتقائيا وفق الجنسية والهوية والديانة، بل يجب أن يطبق بحذافيره، وأن القيم الإنسانية المشتركة وإنسانيتنا كلها تقول بأن لا فرق بين ضحية وضحية حسب مكان وجوده أو حسب مكان ارتكاب الجريمة أو حسب هوية من يرتكب الجريمة.
وقال الصفدي: "الفلسطينيون ليسوا أقل إنسانية من الإسرائيليين، وليسوا أقل إنسانية من أوكرانيا، والقانون الدولي الذي حملتموه مرتكزا لكل الجهود لوقف الأزمة الأوكرانية يجب أن يطبق أيضا على القضية الفلسطينية، وعلى ما يواجهه الشعب الفلسطيني؛ فهذه الازدواجية بالمعايير لا يمكن القبول بها ولا السكوت عنها". وأوضح أن الدعم لهذه الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة إذا لم يكن هنالك موقف دولي واضح في رفضها وإدانتها والعمل على وقفها، فإن الانطباع الذي يسود وينمو يوما بعد يوم عند شعوبنا، أن هذه الحرب هي حرب بين العرب والمسلمين والمسيحيين وبين الغرب.

MENAFN19102023000072011014ID1107268757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث