مؤتمر صحافي مشترك غدا للصفدي ونظيرته الألمانية

مؤتمر صحافي مشترك غدا للصفدي ونظيرته الألمانية
التاريخ
10/19/2023 4:24:51 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي غدا الخميس نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
وسيبحث الوزيران خلال اللقاء، آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة.
كما سيعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً مشتركاً في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
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