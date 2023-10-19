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مؤتمر صحافي مشترك غدا للصفدي ونظيرته الألمانية

10/19/2023 4:24:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي غدا الخميس نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وسيبحث الوزيران خلال اللقاء، آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

كما سيعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً مشتركاً في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

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