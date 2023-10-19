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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن عدد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في الأردن الخميس

10/19/2023 4:24:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




تنطلق في العاصمة الأردنية عمان صباح يوم الخميس فعاليات توقيع وتدشين مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة المقبلة.

وسيوقع المركز خلال الفعالية التي تأتي برعاية معالي مستشار الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وبحضور عدد من أصحاب السمو والدولة والمعالي وممثلي منظمات الأمم المتحدة والدولية من الأردن والمملكة العربية السعودية، مجموعة من الاتفاقيات المعنية بأعمال الإغاثة الإنسانية داخل الأردن.

ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقيات مشاريع إنسانية في مجالات التعليم والصحة والتنمية البشرية والإغاثة، وتوجيهها للمناطق الأشد فقرا، والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في البلاد.

وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قد استقبل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمستشار في الديوان الملكي السعودي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الذي يزور الأردن لإطلاق عدد من المشاريع الإنسانية.
وحضر اللقاء سمو الأمير راشد بن الحسن، و وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، وسفير خادم الحرمين الشريفين في عمان نايف بن بندر السديري.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن، رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الهاشمية، اليوم، معالي مستشار خادم الحرمين الشريفين المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين في الاردن نايف بن بندر السديري، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين، واستعراض مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية التي تنفذ في الأردن.

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