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متى نتعامل مع الثقافة تعاملا منهجيا نقديـا؟

10/19/2023 4:24:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سؤال مُلح ينبغي طرحه عربياً، متى يتعامل مثقفونا العرب مع الثقافة تعاملاً منهجياً نقدياً؟
متى تسبر إبداعاتهم المختلفة أغوار حياتنا السياسية والاجتماعية فلا تبقى منحازة للسلطة السياسية تدافع عنها ولو كانت مستبدة وقامعة للحريات، الدور الذي يلعبه المثقفون اليوم في الحياة العربية هو دور هامشي لا يعزي حيفاً هنا وحيفاً هناك.
حاول كثير من المثقفين في بلداننا محاكاة الثقافة الغربية على نحو تجاهل خصوصية ثقافتهم العربية، تعاملهم مع الثقافة الغربية لم يكن تعاملاً منهجياً نقدياً، استثني بعضهم أمثال د. طه حسين الذي أحسن التعامل مع هذه الثقافة، وظفها في دراسة تاريخنا العربي، نائياً عن الكثير من عناصرها التي لا تنسجم مع قيمنا، وكما فعل طه حسين برز العروي ومهدي عامل وعلي اومليل.
فالأول العروي ربط تحقق النهضة العربية بنقد فكرة التراث، إبداعه أغنى الحياة الفكرية العربية، كان من انصار العقلية المعرفية مع التراث العربي الاسلامي وضرورة تبني الحداثة الغربية باعتبارها ثقافة مقاربة للحداثة. نقد العروي فكر التراث نقداً علمياً، علق على مسألة المنهج في تحليله ومعالجته لقضايا الفكر العربي يساريته ساعدته في الإفادة من الثقافة الغربية كقيمة إنسانية.
أما مهدي عامل الفيلسوف اليساري فقد أكد دراسة الفكر الاشتراكي وأثره في حركة التحرر الوطني، ولمهدي عامل رؤية معينة في الوقائع التاريخية تعتمد على الفصل بين الدراسة والتأملية الفلسفية والدراسة الواقعية، هو يرى في التاريخ وقائع إنسانية وينبغي استيعابها وليس تهميشها.
أما علي اومليل فقد جمع بين النضال السياسي وبين العمل الفكري وقد تم اعتباره أحد أهم الرواد المؤسسين لحقل الدراسات الفلسفية في وطنه المغرب.
جميع هؤلاء الذين ذكرتهم وقفوا ضد الاستبداد الذي يقمع حرية الفكر ومنهم من دفع الثمن غالياً كمهدي عامل.
ذهنية التحريم السائدة عربياً هي المسؤولة عن تردي الحياة الفكرية العربية، وهنا أقول حين تصبح الحرية حرية التعبير والكتابة محور ثقافتنا العربية ومن صُلبها، فإنها ستكتب مقوماتها السياسية والفكرية والاجتماعية على مستوى الواقع المعاش.
استذكر في هذا السياق ما ذكره المؤرخ الكبير الراحل أ.د. شاكر مصطفى في حوار معه أجراه كاتب هذه السطور "لا بد من الانفصال عما أنتج التاريخ الماضي واصطناع الروح الإبداعية التي أوصلت إلى هذا الإنتاج، لا بد من التحرر من القوالب والأشكال الجاهزة والحلول التراثية المقررة والنفوذ من خلال الروح الثقافية والمنهجية الإبداعية لتجاوز الماضي إلى الغد)). (مرايا في الفكر المعاصر ص 72، حوارات مع نخبة من المفكرين العرب، منتدى الفكر العربي/ عمان)
"التراث لا يمكن أن يعود لكي ينمي نفسه من خلال ذاته")–
"إن نقد التراث لا يعني أن نقلده ونعيده للحياة، لكن لنضيف اليه ونزيده غنىً وخصباً".
إن مواجهتنا لمفهوم التراث ينبغي أن تكون مواجهة نقدية، لا يجوز أن ننشئ مستقبلنا كما فعل الأقدمون وإلا كنا مقلدين غير مبدعين.

MENAFN19102023000072011014ID1107268753

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