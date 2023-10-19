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فاعليات تدعو لإدامة التضامن مع غزة وتعرية الوجه الصهيوني القبيح

10/19/2023 4:24:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- دعت فاعليات محلية متعددة إلى إدامة التضامن مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لعمليات إبادة ممنهجة من قبل عدوّ يكشف كل يوم منذ بدء عدوانه الهمجي عن تجرده من أي مشاعر إنسانية أو مبادئ أخلاقية، لا يفرق بين طفل وامرأة ومسن، ضاربا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والمعاهدات الأممية بشأن الإنسان وحقوقه.
وعبرت هذه الفاعليات عن تصميمها على مواصلة تضامنها مع القطاع، عبر إقامة سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تفضح الجرائم الصهيونية، مؤكدة عزمها على توثيق تلك الجرائم تمهيدا لرفعها إلى المحاكم الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقالت الفاعليات إن ما يقترفه الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، من قتل وتجويع وحصار وهدم للمنازل وضرب للمشافي، وآخرها قصف المستشفى المعمداني أول من أمس، الذي راح ضحيته أكثر من 500 شهيد، غالبيتهم من الاطفال والنساء والمرضى، يمثل أنموذجًا بارزًا للظلم والاضطهاد، وجريمة حرب مشهودة تحت أنظار العالم أجمع.
وفي هذا الصدد، قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، قال إن "محلات الذهب في عموم المملكة، أغلقت أبوابها تضامنا مع أهالي القطاع الذين يتعرضون لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم"، منددا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في "المعمداني".
بدورها، قالت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، إن ما يجري في غزة يمثل أنموذجًا بارزًا للظلم والاضطهاد، وضرب الاحتلال بعرض الحائط للقوانين والأعراف الدولية كافة، بحق أهالي القطاع.
وأضافت أن ما يعاني منه أهالي غزة البواسل، من قتل وتدمير وإغلاق للمعابر الحدودية، وانقطاع للدواء والماء والكهرباء والغذاء، ما هو إلا مشروع إبادة شاملة.
من جهته، ندد نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية المهندس محمد نور الطه، بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أهالي قطاع غزة، مشددا على ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها، وآخرها الاعتداء على المستشفى المعمداني.
وشدد على ضرورة معاقبة الكيان الغاصب على كل جرائمه اللإنسانية في قطاع غزة، ووقف عدوانه على الشعب الأعزل بأي وسيلة.
وفي السياق، دعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، جميع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني إلى التضامن والوقوف مع الشعب الفلسطيني غدا.
ودعت الجمعية إلى وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة من خلال تجمع العاملين أمام كل شركة يعملون فيها من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرا.
واستجابةً لدعوة جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية، أعلنت معارض للأجهزة الخلوية واكسسواراتها في مناطق مختلفة من المملكة إغلاق أبوابها، أمس، حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على المستشفى.
وقالت الجمعية إن هذه الدعوة تأتي كرد فعل طبيعي للاعتداءات المتكررة ضد المدنيين الأبرياء، وتعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني واستنكاراً للعدوان المتصاعد.
من جهته، قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة الزميلات والزملاء إلى تنفيذ وقفات تضامنية مع أهلنا في قطاع غزة أمام مؤسساتهم الصحفية والإعلامية يوم الأحد المقبل الساعة 12 ظهرا، ضمن سلسلة فعاليات مجدولة قرر المجلس تنفيذها.
بدورها، قررت نقابة المحامين التوقف عن الترافع وقيد الدعاوى أمام جميع محاكم المملكة أمس احتجاجا على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة وجميع مواقف الدول والجهات الداعمة له واستنكارا للجريمة الصهيونية في المستشفى الأهلي المعمداني.
واعتبرت النقابة في قراراتها التي اتخذتها خلال جلسة طارئة عقدتها برئاسة نقيب المحامين يحيى أبو عبود عقب الجريمة الصهيونية في المستشفى المعمداني وانتهت فجر أمس، بأن الاعتداء الذي طال المستشفى وأسفر عن ارتقاء أكثر من 500 شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ والجرحى، "جريمة حرب وإبادة بشرية وضد الإنسانية".
وقررت النقابة مطالبة ومخاطبة الحكومة ومجلس الأمة بإلغاء اتفاقية وادي عربة، كما قررت مطالبة ومخاطبة الحكومة بسحب السفير الأردني لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما قرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم.
بدوره، دان المركز الوطني لحقوق الإنسان، العدوان اللاإنسانيّ لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.
وقال المركز إن هذه المجزرة تعتبر جريمة حرب، وتشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنسانيّ والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصاً المواد (3,18,20) من اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال مركز التعايش الديني، إن فظاعة الاعتداء الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة التابع للكنيسة الأسقفية العربية الذي لجأ إليه آلاف الفلسطينيين ممن فقدوا منازلهم، استهدف حرمة المستشفى والوقف الكنسي، إلى جانب المكان والزمان والإنسان، معربًا عن صدمته وغضبه من هذا الاعتداء الغاشم.
وأضاف، إن "هذا العمل الجبان دنس الثلاثاء الذي خصص يوماً للصوم والصلاة نظمته كنائسنا في الأرض المقدسة، وانضم فيه المؤمنون من كل أنحاء العالم للصلاة معنا من أجل السلام في غزة، ورداً على صلواتنا، واستهدف الإنسان عندما استهان بحياة وأرواح المدنيين".
وأكد المركز في بيان أمس الأربعاء، أن العمل الشنيع على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة التابع للكنيسة الأسقفية العربية الذي لجأ إليه آلاف الفلسطينيين ممن فقدوا منازلهم، يمثل جريمة حرب وعقابا جماعياً حرّمه القانون الدولي، مشيرا الى أن هذا الفعل "فضح سلوك المحتل الذي تجاوز قيمنا التي جاءت بها الديانات التوحيدية التي أمرت بحماية العدالة وصنع السلام واحترام الكرامة الإنسانية للبشر جميعهم".
وأكد رئيس المركز الأب نبيل حداد، أن المسؤولية تتجاوز بيان المخاطر التي يتعرض لها أهل غزة، الى مساعدتهم في مواجهة هذه الأوضاع الصعبة التي لا يجوز السكوت عليها؛ لما ستجرّه من عواقب في ظل التداعيات الخطيرة لهذا التطرف والكراهية والعنف الإجرامي الذي سيؤدي لإشعال المزيد من نيران التطرف والفتنة في المنطقة والعالم.
بدوره، وصف حزب الميثاق الوطني دولة الاحتلال الإسرائيلي بمجرم حرب في ظل ما تمارسه من جرائم وحشية ومجازر بحق الشعب الفلسطيني.
وحمّل الحزب المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة، ودعا إلى وقف الحرب التي تستهدف كل ما يُجرمه القانون الدولي.
وأكد تأييده للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني لإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة.
وأعرب الحزب عن غضبه العميق للجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال منذ 75 عامًا، ودعمه للموقف الأردني في إعلان إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على إثر مجزرة المعمداني.

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