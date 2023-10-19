غزة تشتكي والجسد الأردني يستجيب: فاعليات تهب لجمع التبرعات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- وجهت مؤسسات أهلية واقتصادية وجمعيات خيرية نداءات لجمع التبرعات النقدية والعينية لأهالي غزة المحاصرين بآلة القتل الصهيونية، تعزيزا لصمودهم، وإفشالا للخطط الماكرة الرامية إلى تهجيرهم من وطنهم.
وفي هذا الإطار، أطلقت تكية أم علي حملة تحت شعار "لأجلكِ يا غزة"، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف جمع التبرّعات لتوفير طرود غذائية طارئة لتأمين الاحتياجات الغذائية للأسر المنكوبة، دعماً لأهلنا في قطاع غزة.
وتحتوي الطرود على مواد غذائية جاهزة للأكل لا تتطلب الطهي مثل التونا، والبسكويت، والمربى، والحلاوة، والحمص المطحون، ما يمثل حلاً فورياً لتلبية الاحتياجات التغذوية للأسر المنكوبة، وتم اختيار هذه المواد الغذائية الجاهزة للأكل للتسهيل على الأسر المنكوبة تناولها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في غزة حيث تبلغ قيمة الطرد الغذائي الواحد 25 دينارا، يلبي كل طرد الاحتياجات التغذوية لأسرة مكونة من شخصين لمدة 14 يوماً أو أسرة مكونة من أربعة أشخاص لمدة 7 أيام.
وباشرت تكية أم علي عملية تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية الطارئة داخل مستودعاتها في منطقة خريبة السوق، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، استعداداً لإيصال الطرود، حيث سيتم إطلاق أولى قوافل المساعدات بالتزامن مع صدور قرار فتح المعبر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ليتم إيصال الطرود الغذائية الطارئة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وبدأت التكية باستقبال التبرعات النقدية للحملة حيث يمكن التبرع عن طريق الاتصال على الرقم 064900900 أو التبرع عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بتكية أم علي عن طريق البحث عن TUA، أو زيارة مواقع تكية أم علي في المراكز التجارية، أو من خلال خدمة CliQ ( TUAGAZA ) أو خدمة اي-فواتيركم أو عن طريق الحصالات المنتشرة في المراكز التجارية، إضافة إلى التبرع عن طريق عدد من التطبيقات والمحافظ الإلكترونية.
بدورها، أطلقت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين من نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات حملة "غزة معا ننصرها: الإيواء وإعادة الإعمار"، الهادفة إلى جمع التبرعات لدعم صمود الأشقاء في غزة ضد العدوان الإسرائيلي الممنهج ومجازره بحقهم، عبر يوم مفتوح على أثير إذاعة حسنى في عمان والوسط، وإربد والشمال.
وقال نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، إن اللجنة ستسخر جميع إمكاناتها لتوفير كرفانات للأسر في القطاع، داعيا أبناء الوطن ومؤسسات الدولة إلى التبرع للحملة.
وبلغت قيمة التبرعات التي جاد بها أبناء الشعب الأردني والشركات والمؤسسات المختلفة منذ بداية الحملة حتى الآن أكثر من "630549" لصالح حملة غزة معا ننصرها.
من جانبه، قال رئيس حملة "غزة معا ننصرها" المهندس ناصر الهنيدي، إن البث المفتوح لجمع التبرعات لصالح الحملة، سيستمر خلال اليوم حتى منتصف الليلة، فيما سيستمر جمع التبرعات طوال العام، ومن خلال الإيداع البنكي لحساب الحملة - البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 - فرع الشميساني، وعبر رقم الآيبان:JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM.
كما سيجري جمع التبرعات عبر الدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابط: ، وإيداع التبرعات لدى جميع فروع مشربش للصرافة، أبو شيخة للصرافة، العلاونة للصرافة، شركة زمزم للصرافة، لصالح الحملة، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر المحافظة الالكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA، كما يمكن التبرع من خلال إيداع التبرع في مجمع النقابات المهنية أو في أي فرع من فروع نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات في جميع المحافظات.
إلى ذلك نظمت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم التابع لوزارة الصحة أمس حملة للتبرع بالدم تحت عنوان (تبرع بالدم.. وانقذ أهلك في غزه)، شارك فيها حوالي 150 موظفاً وموظفة في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة عبر سيارة متنقلة.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة إن المؤسسة أطلقت هذه الحملة تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية المتمثلة بالوقوف مع الأهل في قطاع غزة، لما يتعرض له القطاع من عدوان غاشم وتصعيد عسكري إسرائيلي عنيف.
وبين أن المؤسسة وفرت كافة التسهيلات لإنجاح الحملة، حيث تم التعميم على جميع المديريات والأقسام في المؤسسة لحث الموظفين على المشاركة في الحملة والتبرع بالدم، كما تم تشكيل لجنة للإشراف والتنظيم والترتيب لهذه الحملة.
من جهتها سلمت جمعية المركز الاسلامي الخيرية الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تبرعا بقيمة مائة ألف دينار لصالح دعم صمود الأهل في غزة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور جميل الدهيسات إن هذا المبلغ هو حصيلة تبرعات أولية ستتلوها تبرعات أخرى، من خلال مراكز الجمعية في كل المحافظات، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بإيصال التبرعات إلى غزة.
وأكد أن هذه المساهمة هي جزء يسير أمام التضحيات التي يقدمها الأشقاء الفلسطينيون في غزة وهم يواجهون حربا شرسة تلقي فوق رؤوسهم وعلى منازلهم القنابل والصواريخ مخلفة حجما هائلا من الدمار والشهداء والجرحى، لافتا إلى أن ما تتعرض له غزة هو "جريمة كبرى صمت عنها العالم وأعطى إسرائيل شرعية مزورة في القتل والتشريد والإبادة".
بدورها، دعت جمعية الرخاء لرجال الأعمال إلى دعم ومناصرة الأهل في غزة بالمال والتبرعات العينية في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وحثت الجمعية على تقديم الدعم لقطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية مساندة جميع الجهود الرسمية إلى إغاثة الأهل في غزة.
واستنكر رئيس مجلس إدارة الجمعية رسمي الملاح، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يشكل جريمة حرب يجب عدم السكوت عليها، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان والسماح بمرور المساعدات وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية والقطاع الصحي.
وقال إن القطاع التجاري سيبقى على الدوام مناصرا وداعما لصمود الأهل في فلسطين، داعيا جميع الشرفاء في العالم إلى استنكار العدوان الإسرائيلي الغاشم والهمجي على القطاع والتكاتف لوقف العدوان.
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