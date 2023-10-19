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غزة تشتكي والجسد الأردني يستجيب: فاعليات تهب لجمع التبرعات

10/19/2023 4:24:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- وجهت مؤسسات أهلية واقتصادية وجمعيات خيرية نداءات لجمع التبرعات النقدية والعينية لأهالي غزة المحاصرين بآلة القتل الصهيونية، تعزيزا لصمودهم، وإفشالا للخطط الماكرة الرامية إلى تهجيرهم من وطنهم.
وفي هذا الإطار، أطلقت تكية أم علي حملة تحت شعار "لأجلكِ يا غزة"، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف جمع التبرّعات لتوفير طرود غذائية طارئة لتأمين الاحتياجات الغذائية للأسر المنكوبة، دعماً لأهلنا في قطاع غزة.
وتحتوي الطرود على مواد غذائية جاهزة للأكل لا تتطلب الطهي مثل التونا، والبسكويت، والمربى، والحلاوة، والحمص المطحون، ما يمثل حلاً فورياً لتلبية الاحتياجات التغذوية للأسر المنكوبة، وتم اختيار هذه المواد الغذائية الجاهزة للأكل للتسهيل على الأسر المنكوبة تناولها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في غزة حيث تبلغ قيمة الطرد الغذائي الواحد 25 دينارا، يلبي كل طرد الاحتياجات التغذوية لأسرة مكونة من شخصين لمدة 14 يوماً أو أسرة مكونة من أربعة أشخاص لمدة 7 أيام.
وباشرت تكية أم علي عملية تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية الطارئة داخل مستودعاتها في منطقة خريبة السوق، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، استعداداً لإيصال الطرود، حيث سيتم إطلاق أولى قوافل المساعدات بالتزامن مع صدور قرار فتح المعبر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ليتم إيصال الطرود الغذائية الطارئة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وبدأت التكية باستقبال التبرعات النقدية للحملة حيث يمكن التبرع عن طريق الاتصال على الرقم 064900900 أو التبرع عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بتكية أم علي عن طريق البحث عن TUA، أو زيارة مواقع تكية أم علي في المراكز التجارية، أو من خلال خدمة CliQ ( TUAGAZA ) أو خدمة اي-فواتيركم أو عن طريق الحصالات المنتشرة في المراكز التجارية، إضافة إلى التبرع عن طريق عدد من التطبيقات والمحافظ الإلكترونية.
بدورها، أطلقت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين من نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات حملة "غزة معا ننصرها: الإيواء وإعادة الإعمار"، الهادفة إلى جمع التبرعات لدعم صمود الأشقاء في غزة ضد العدوان الإسرائيلي الممنهج ومجازره بحقهم، عبر يوم مفتوح على أثير إذاعة حسنى في عمان والوسط، وإربد والشمال.
وقال نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، إن اللجنة ستسخر جميع إمكاناتها لتوفير كرفانات للأسر في القطاع، داعيا أبناء الوطن ومؤسسات الدولة إلى التبرع للحملة.
وبلغت قيمة التبرعات التي جاد بها أبناء الشعب الأردني والشركات والمؤسسات المختلفة منذ بداية الحملة حتى الآن أكثر من "630549" لصالح حملة غزة معا ننصرها.
من جانبه، قال رئيس حملة "غزة معا ننصرها" المهندس ناصر الهنيدي، إن البث المفتوح لجمع التبرعات لصالح الحملة، سيستمر خلال اليوم حتى منتصف الليلة، فيما سيستمر جمع التبرعات طوال العام، ومن خلال الإيداع البنكي لحساب الحملة - البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 - فرع الشميساني، وعبر رقم الآيبان:JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM.
كما سيجري جمع التبرعات عبر الدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابط: ، وإيداع التبرعات لدى جميع فروع مشربش للصرافة، أبو شيخة للصرافة، العلاونة للصرافة، شركة زمزم للصرافة، لصالح الحملة، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر المحافظة الالكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA، كما يمكن التبرع من خلال إيداع التبرع في مجمع النقابات المهنية أو في أي فرع من فروع نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات في جميع المحافظات.
إلى ذلك نظمت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم التابع لوزارة الصحة أمس حملة للتبرع بالدم تحت عنوان (تبرع بالدم.. وانقذ أهلك في غزه)، شارك فيها حوالي 150 موظفاً وموظفة في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة عبر سيارة متنقلة.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة إن المؤسسة أطلقت هذه الحملة تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية المتمثلة بالوقوف مع الأهل في قطاع غزة، لما يتعرض له القطاع من عدوان غاشم وتصعيد عسكري إسرائيلي عنيف.
وبين أن المؤسسة وفرت كافة التسهيلات لإنجاح الحملة، حيث تم التعميم على جميع المديريات والأقسام في المؤسسة لحث الموظفين على المشاركة في الحملة والتبرع بالدم، كما تم تشكيل لجنة للإشراف والتنظيم والترتيب لهذه الحملة.
من جهتها سلمت جمعية المركز الاسلامي الخيرية الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تبرعا بقيمة مائة ألف دينار لصالح دعم صمود الأهل في غزة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور جميل الدهيسات إن هذا المبلغ هو حصيلة تبرعات أولية ستتلوها تبرعات أخرى، من خلال مراكز الجمعية في كل المحافظات، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بإيصال التبرعات إلى غزة.
وأكد أن هذه المساهمة هي جزء يسير أمام التضحيات التي يقدمها الأشقاء الفلسطينيون في غزة وهم يواجهون حربا شرسة تلقي فوق رؤوسهم وعلى منازلهم القنابل والصواريخ مخلفة حجما هائلا من الدمار والشهداء والجرحى، لافتا إلى أن ما تتعرض له غزة هو "جريمة كبرى صمت عنها العالم وأعطى إسرائيل شرعية مزورة في القتل والتشريد والإبادة".
بدورها، دعت جمعية الرخاء لرجال الأعمال إلى دعم ومناصرة الأهل في غزة بالمال والتبرعات العينية في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وحثت الجمعية على تقديم الدعم لقطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية مساندة جميع الجهود الرسمية إلى إغاثة الأهل في غزة.
واستنكر رئيس مجلس إدارة الجمعية رسمي الملاح، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يشكل جريمة حرب يجب عدم السكوت عليها، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان والسماح بمرور المساعدات وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية والقطاع الصحي.
وقال إن القطاع التجاري سيبقى على الدوام مناصرا وداعما لصمود الأهل في فلسطين، داعيا جميع الشرفاء في العالم إلى استنكار العدوان الإسرائيلي الغاشم والهمجي على القطاع والتكاتف لوقف العدوان.

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