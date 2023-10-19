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الخطيب: كوادر غزة 76 معنوياتهم عالية رغم الظروف الصعبة

10/19/2023 4:24:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان- قال قائد المستشفى الميداني الأردني/غزة 76 العقيد ثائر الخطيب، إن المستشفى الذي تقرر الإبقاء عليه بتوجيهات ملكية، يعمل الآن في ظروف صعبة كحال باقي مستشفيات قطاع غزة، التي تعاني من القصف المستمر، ونقص حاد في الإمدادات الطبية لإدامة العمل في استقبال الحالات التي تتطلب إجراءات ومداخلات طبية لازمة.
وأضاف الخطيب، في تصريحات لـ"الغد" أمس، إن المستشفى يعمل بإمكانيات محدودة ونتطلع أن تثمر الجهود المبذولة بقيادة جلالة القائد الأعلى لفتح المعبر لإيصال الإمدادات الطبية والإنسانية ليتمكن المستشفى من القيام بعملة على أكمل وجه.
وأكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة على تواصل مستمر، وعلى مدار الساعة مع إدارة المستشفى، مطمئنا أن الجميع بخير ومعنوياتهم عالية، ويواصلون العمل على التخفيف من معاناة الأهل في القطاع وحسب الإمكانيات المتوفرة.
وجاء تأسيس المستشفى الميداني الأردني/غزة بتوجيهات ملكية عام 2009؛ ليوفر أهم الاختصاصات الطبية المعززة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لإدامة العمل في القطاع.
واستقبل المستشفى منذ تأسيسه قرابة مليون وست مائة ألف مراجع، وأجرى آلاف العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، وهو أول مستشفى عربي ميداني دخل القطاع.
وكان نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أجرى أول من أمس، اتصالا هاتفيا مع العقيد الخطيب، اطمأن خلاله على طاقم البعثة هناك. ونقل سموه تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى البعثة البالغ عددها 182 عضوا من الطاقم الطبي والفرق المساندة.
وبين سمو ولي العهد خلال الاتصال أن جميع الأردنيين فخورون بالدور الإنساني للبعثة في ظل الواقع الأليم والكارثي الذي يتعرض له سكان قطاع غزة، مؤكدا أن العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على القطاع وإيقاف الخدمات ومنع إيصال المساعدات هو خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشاد سموه بالمعنويات العالية للبعثة المنبثقة من عقيدة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في الدفاع عن قضايا الأمة والوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين.
بدوره، ثمن قائد القوة، حرص جلالة الملك وسمو ولي العهد على الاطمئنان على كوادر المستشفى، مؤكدا أن جميع مرتباتها على العهد في إيصال الرسالة الإنسانية للقوات المسلحة الأردنية.
وتولي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، دعم غزة عناية خاصة، عنوانها دعم صمود القطاع، لتشكل نقطة إضافية مشرقة في تاريخ هذا الجيش الذي ما تزال رائحة دم شهدائه الزكية تعطر أسوار القدس ومدن فلسطين.

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