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إحالة إسرائيل إلى الجنائية والعدل الدوليتين.. خيار أردني ممكن

10/19/2023 4:24:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد غنيم






عمان- يستطيع الأردن بموجب توقيعه على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن يتقدم بشكوى إلى مدعي عام المحكمة؛ يطالبه فيها بأن يبدأ التحقيق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، والتي تحصل حاليًا في قطاع غزة.
ووفق النظام الأساسي للمحكمة في المادة (14/ 1) "يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام، أي حالة يبدو فيها بأن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام، التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم".
وأكد خبير القانون الدولي أنيس القاسم، أن الأردن باستطاعته تقديم شكوى إلى مدعي عام محكمة الجنايات الدولية، ضد الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابه جرائم تحدث في القطاع، على الرغم من عدم توقيع الاحتلال على نظام روما.
وتنظر المحكمة في جرائم "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية" و"جرائم الحرب" و"جريمة العدوان".
وشدد القاسم في تصريح لـ"الغد"، على أن جميع هذه الجرائم اكتملت أركانها على يد الاحتلال بحق أهالي غزة، وعلى إثر ذلك، فإن الشكوى خيار أردني ممكن، بصفته عضوًا موقعًا.
وارتكب الاحتلال "القتل العمد" و"الإبادة" و"الحرمان الشديد للسكان على أي نحو آخر من الحرية البدنية، بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي"، إلى جانب محاولات الإبعاد والنقل القسري".
ويندرج قرار الاحتلال، الطلب من سكان شمال غزة إخلاءها نحو جنوب القطاع، تحت أفعال جرائم ضد الإنسانية.
أما تعمدها قصف المدنيين، وعلمها المسبق بالخسائر التي قد تحدث نتيجة ذلك، ومهاجمة المواقع المدنية، فهو من "جرائم الحرب" وفق نظام روما الأساسي للمحكمة.
وبشأن "الإبادة الجماعية"، فقد اكتملت أركان ذلك في غزة عبر هدف الاحتلال الإسرائيلي "إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً".
وأفعال "الإبادة الجماعية"، تتمثل بقتل أفراد القطاع بناء على "نوعهم وقوميتهم ودينهم"، إلى جانب إخضاع السكان "عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً"، وهو الأمر المتمثل بحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء والطعام لمدة 12 يومًا على التوالي منذ بدء العدوان.
وتتقاطع العديد من الجرائم المرتكبة في غزة مع "الأفعال التي حددها نظام محكمة الجنايات الدولية"، إذ ينطبق على الاحتلال أنه ارتكبها جميعًا، وفق القاسم.
لكن الخبير القانون الدولي، يرى أنه يمكن للأردن السير في مسار موازٍ، وهو تقديم شكوى أخرى إلى محكمة العدل الدولية، وأسباب ذلك، أن مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان، "غير حيادي"، إلى جانب أن إجراءات المحكمة تأخذ وقتًا طويلًا.
وبالنسبة لمحكمة العدل الدولية، فإن إجراءاتها أسرع، ومن اختصاصها النظر في قضايا "الإبادة الجماعية" التي تحدث في غزة، إلى جانب كون الأردن وإسرائيل موقعان على نظامها الأساسي.
وحول تطبيق قرارات المحكمة، أفاد القاسم، بأنها ملزمة، وفي حال رفض الاحتلال الإسرائيلي ذلك، فإنه يمكن للأردن تقديم تلك القرارات إلى مجلس الأمن الدولي، يطالبه بتنفيذ القرار.

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