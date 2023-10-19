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الصفدي لـالجزيرة: الحرب على غزة عقاب جماعي وجريمة حرب

10/19/2023 4:24:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إدانة الأردن، المجزرة التي تعرض لها، مساء أول من أمس، المدنيون في مستشفى المعمداني في قطاع غزة، الذي يواجه حرباً إسرائيلية، يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته إزاءها وإزاء ما تسبب بسفك للدماء، وما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب.
وقال الصفدي، في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء أول من أمس، إن موقف الأردن إزاء جريمة المستشفى، عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني الذي قال إنها جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، والذي حذر من أن استمرار الحرب على غزة، ستدخل المنطقة في مرحلة خطرة جداً، ستجرها إلى كارثة لا تحمد عقباها، وطالب المجتمع الدولي، بوضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية.
وقال الصفدي، إن الأردن بعد مجزرة المستشفى المعمداني وبعد التشاور مع الفلسطينيين والمصريين، والحديث مع الولايات المتحدة، قرر عدم استضافة القمة الرباعية التي كانت ستستضيفها المملكة أمس، في ضوء عدم قدرتها الخروج بالقرارات المطلوبة لوقف الحرب، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان غادر الأردن إلى الضفة (الغربية) مساء أول من أمس، وقرر الغياب عن القمة أيضاً بعد وقوع جريمة المستشفى.
وأوضح، أنه في ضوء كل ذلك، كان التقييم بأن القمة التي كان من المزمع عقدها في عمان، لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب، "وهذا ما نريده ونعمل من أجله ونسعى إليه، وبعد التشاور مع أشقائنا في السلطة الوطنية الفلسطينية، في جمهورية مصر العربية، وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد القمة".
وقال الصفدي، إن الأردن مستمر "في العمل مع الجميع، بحيث عندما تعقد هذه القمة، تكون قادرة على أن تحقق ما هو مطلوب فوراً، وهو وقف الحرب وإيصال الدعم الإنساني لأهل غزة، ووقف هذه الكارثة الإنسانية التي لا يمكن أن تقبل".
وأوضح، في رد على سؤال "تشاورنا مع أشقائنا في مصر، وفي السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحدثنا أيضاً مع الأميركان، ووصلنا إلى هذا القرار". وقال الصفدي، إنه كان هناك حديث مع الولايات المتحدة حول قرار عدم استضافة القمة (أمس) الأربعاء "وكان هنالك فهم لهذا القرار، وفي ضوء ما يجري ليس من مصلحة أحد عقد هذه القمة" في الوقت الحالي.
وأضاف، إن الحديث مع الولايات المتحدة مستمر، بحيث "نريد منها دوراً في وقف الحرب، وأيضاً في إنهاء ما دفعنا إلى هاوية الصراع، وهو الاحتلال، والوصول إلى عملية سلام حقيقية، ومستمرون بالتشاور معهم.. الحديث معهم، ومستمرون بالعمل معهم ومع المجتمع الدولي كله، ومع أشقائنا العرب، حتى نصل إلى هذه الغاية".
وقال الصفدي "نحن في جهود مستمرة، ومنطلقنا واضح بأن هذه الحرب لن تجلب إلا الدمار، وعلى العالم كله أن يعرف بأن استمرارها يعني كارثة إنسانية، ويعني خطر توسع هذه الحرب، وما هو مطلوب من العالم كله، أن يلتزم القانون الدولي ويقارب منطقتنا بمعايير إنسانية وأخلاقية، لا تميز وفق الجنسية أو الهوية".
وقال إن الأردن لن يسكت على "ما حدث في غزة، ولا يمكن إلا أن نستمر في هذه الجهود، ونحتاج لأن نتحدث مع المجتمع الدولي وأن نقنعه بذلك، لأن هذه هي الحقيقة. للمجتمع الدولي دور رئيس، والانخراط مع المجتمع الدولي هو السبيل لإيجاد الضغط المطلوب لوقف هذه الكارثة ووقف هذا العدوان".
وأشار الصفدي، إلى جولة المحادثات التي أجراها جلالة الملك مع قادة المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا، بحيث كان الجهد منصبا على حشد موقف دولي لوقف الحرب الكارثية "وقولنا كان واضحاً، إن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه الحرب على غزة، وفق المعايير الإنسانية دون تمييز على أساس الهوية أو على أساس الجنسية. وإن القانون الدولي يجب أن ينفذ".
وأضاف الصفدي، إنه وفق القانون الدولي، تعتبر هذه الحرب وما ترتكبه إسرائيل عقوبة جماعية، فـ"القانون الدولي يقول، إن منع الغذاء والدواء عن المدنيين جريمة حرب، والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وملحقها الذي أقر في العام 1977 أيضاً، يقول إن تهجير الفلسطينيين من وطنهم جريمة حرب".
وقال الصفدي، في رد على سؤال أنه، واضح بأن القرارات والتوجهات الإسرائيلية، كلها ذاهبة باتجاه التصعيد.
وفي رد على سؤال حول الغضب الشعبي حول ما يجري في غزة وجريمة مستشفى المعمداني، قال الصفدي "لا يمكن لأي إنسان إلا أن يغضب على ما جرى. هذا الغضب يمكن أن يأخذنا باتجاه توسع الصراع. رأيتِ الانعكاس في الضفة الغربية.. في الأردن رأيتِ مواطنينا يعبرون عن الموقف الأردني الثابت في رفض ما جرى.. رأيتِ الانسجام بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي في رفض هذه الحرب وإدانته".
وأكد أن "الموقف الرسمي الأردني والموقف الشعبي الأردني، هو موقف واحد في المطالبة بوقف هذا العدوان، وفي نصرة الشعب الفلسطيني، وفي حماية المدنيين الفلسطينيين مما يتعرضون له من قتل ودمار".
وقال الصفدي، إن ما جرى في غزة مساء أول من أمس يحب أن يفرض على العالم كله موقفاً مختلفاً، وأن يرفض الحرب. وأضاف "إن لم يكن العالم واضحاً في رفض هذه الحرب وإدانتها، فازدواجية المعايير والتمييز على أساس الجنسية والهوية يكون حقيقة، وهذا لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصراع".
وحذر الصفدي "لا نريد لهذه الحرب، بأن ترى حرباً عربية إسلامية مع الغرب، لذلك على الجميع أن يعيد تقييم مواقفه.. على الجميع أن يدرك بأن دعم إسرائيل في هذا العدوان الذي تجاوز كل الحدود، لا ينسجم لا مع المعايير الإنسانية ولا مع القانون الدولي، ولا يصب أيضاً في مصلحة أمن واستقرار المنطقة".
وقال "سنفعل كل ما باستطاعتنا للإسهام بوقف هذه الحرب، لكن كما تعلمين، لسنا نحن وحدنا من يستطيع أن يصل إلى هذا القرار، لكن إذا لم تتوقف هذه الحرب، فالعالم ذاهب باتجاه كارثة".
وأكد الصفدي أنه في الوقت الذي يعمل الأردن فيه بلا انقطاع لوقف الحرب على غزة، "نعد لتقديم كل ما نستطيعه من مساعدات إنسانية"، وأضاف، إن جلالة الملك حطت طائرته في عمان من جولته الأوروبية "وتوجه فوراً إلى اجتماع لمراجعة الاستعدادات لتقديم الدعم الإنساني لأشقائنا في فلسطين، بما في ذلك جسر جوي غير مسبوق لإيصال المساعدات للمستشفى الأردني الذي يعمل في غزة منذ العام 2009، ولنقل الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات الأردنية عندما يتاح ذلك".
وقال الصفدي "نعمل في كل الجهات.. نعمل سياسياً.. نعمل إنسانياً، نستعد لكل ما يجري، وإذا لم يوقف هذا العالم هذه الحرب، فالمنطقة كلها ذاهبة باتجاه كارثة، وخطر توسع هذه الحرب خطر حقيقي".

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